Open Broadcaster Software (OBS) - мощный инструмент для транслирования любых мультимедийных потоков в сети Интернет. Это приложение позволяет наладить Ваш стрим с обзором игр и программ, проводить онлайн лекции и семинары, удаленные конференции и многое другое. Само вещание может быть организовано на многих популярных сервисах: Twitch, Vaughn Liv, iNSTAGIB.tv, GoodGame.ru, DailyMotion, CashPlat.tv, YouTube, CyberGame.TV, hitbox.tv, connectcast.tv, Azubu.tv.

Настройка и отладка Open Broadcaster Software достаточно просты, благодаря наличию русской локализации. Здесь включено множество самых разных опций для обеспечения удобного и качественного вещания: регулируются настройки звука и видео, изменяются параметры разрешения экрана, выставляется оптимальное значение FPS, осуществляется автоматическое подключение к вещательным каналам и возобновление прерванной трансляции, а также многое-многое другое. Если есть необходимость, то Ваша трансляция может быть сохранена на локальный диск для дальнейшего редактирования. Удобно оформляется сама картинка вещания, где Вы можете не только показать любую запущенную на вашем ПК программу или игру, но и добавить текст, изображения, новые сцены.

Перед началом стриминга рекомендуется запустить трансляцию в режиме предпросмотра, и в случае недочетов подкорректировать недостатки. В общем, Open Broadcaster Software можно смело назвать одним из лучших инструментов для обеспечения потокового вещания в Интернете мультимедийных трансляций с широкими возможностями по настройке вашего проекта.