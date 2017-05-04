Open Broadcaster Software для Windows

Open Broadcaster Software 18.0.1

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Описание Open Broadcaster Software 18.0.1Описание   Скачать Open Broadcaster Software 18.0.1СКАЧАТЬ (107,8 Мб) Скриншоты Open Broadcaster Software 18.0.1Скриншоты (9)   Статистика Open Broadcaster Software 18.0.1Статистика   Отзывы о Open Broadcaster Software 18.0.1Отзывы (2)  
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4.55 из 5, всего оценок - 54
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Open Broadcaster Software (OBS) - мощный инструмент для транслирования любых мультимедийных потоков в сети Интернет. Это приложение позволяет наладить Ваш стрим с обзором игр и программ, проводить онлайн лекции и семинары, удаленные конференции и многое другое. Само вещание может быть организовано на многих популярных сервисах: Twitch, Vaughn Liv, iNSTAGIB.tv, GoodGame.ru, DailyMotion, CashPlat.tv, YouTube, CyberGame.TV, hitbox.tv, connectcast.tv, Azubu.tv.

Настройка и отладка Open Broadcaster Software достаточно просты, благодаря наличию русской локализации. Здесь включено множество самых разных опций для обеспечения удобного и качественного вещания: регулируются настройки звука и видео, изменяются параметры разрешения экрана, выставляется оптимальное значение FPS, осуществляется автоматическое подключение к вещательным каналам и возобновление прерванной трансляции, а также многое-многое другое. Если есть необходимость, то Ваша трансляция может быть сохранена на локальный диск для дальнейшего редактирования. Удобно оформляется сама картинка вещания, где Вы можете не только показать любую запущенную на вашем ПК программу или игру, но и добавить текст, изображения, новые сцены.

Перед началом стриминга рекомендуется запустить трансляцию в режиме предпросмотра, и в случае недочетов подкорректировать недостатки. В общем, Open Broadcaster Software можно смело назвать одним из лучших инструментов для обеспечения потокового вещания в Интернете мультимедийных трансляций с широкими возможностями по настройке вашего проекта.

Что нового в Open Broadcaster Software 18.0.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Open Broadcaster Software:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 32 022
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео
 Программа Open Broadcaster Software отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Open Broadcaster Software

Мария про Open Broadcaster Software 0.657 beta [25-06-2016]

Очень хорошая программа!Рекомендую всем)
2 | 1 | Ответить

Виталий про Open Broadcaster Software 0.657 beta [01-01-2016]

Отличная программа для записи видео в онлайн играх,при желании можно наложить музыку либо оставить фон звук.К ресурсам особо не требовательна так что рекомендую
4 | 11 | Ответить

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