Samsung Smart Switch для Windows

Samsung Smart Switch 4.1.17054_16

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Описание Samsung Smart Switch 4.1.17054_16Описание   Скачать Samsung Smart Switch 4.1.17054_16СКАЧАТЬ (37,96 Мб) Скриншоты Samsung Smart Switch 4.1.17054_16Скриншоты (3)   Статистика Samsung Smart Switch 4.1.17054_16Статистика   Отзывы о Samsung Smart Switch 4.1.17054_16Отзывы (2)  
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4.51 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Samsung Smart Switch - эта утилита пригодится всем пользователям смартфонов Samsung, помогая быстро и комфортно перенести все важные данные со старого телефона на новый Galaxy. Кроме этого, поддерживается работа восстановления резервных копий данных с устройств Apple, BlackBerry и Nokia.

После скачивания программы Вы сразу же можете приступать к синхронизации данных, т.к. установка программы не требуется - скачанный файл является исполняемым. Подключите к компьютеру через USB-кабель Ваш новый Samsung, и утилита автоматически соединится с резервными копиями файлов на ПК, позволяя Вам самому выбирать, что стоит переносить, а что нет: контакты, календарь, заметки, сообщения, журналы вызовов, фотографии и видео и т.д.

Стоит отметить и высокую скорость передачи информации - объем данных 1 ГБ передается всего за пару минут. В общем, с Samsung Smart Switch Вы не упустите ни одной важной детали на Ваших старых моделях, наслаждаясь продуктивной работой на Samsung-девайсе.

Скриншоты Samsung Smart Switch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 16 305
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе Samsung Smart Switch

Дина про Samsung Smart Switch 4.1.16034_4 [15-05-2016]

Добрый день,после скачивания и установки программа не запускается -порядковый номер 12404 не найден в библиотеке DLLmfc90u.dll.,как быть и что делать?
7 | 24 | Ответить

Miha про Samsung Smart Switch 4.0.15104_7 [01-03-2016]

На Windows 10 данная программа не работает. Пишет ошибку и закрывает программу.
14 | 7 | Ответить

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