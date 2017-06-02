Samsung Smart Switch - эта утилита пригодится всем пользователям смартфонов Samsung, помогая быстро и комфортно перенести все важные данные со старого телефона на новый Galaxy. Кроме этого, поддерживается работа восстановления резервных копий данных с устройств Apple, BlackBerry и Nokia.

После скачивания программы Вы сразу же можете приступать к синхронизации данных, т.к. установка программы не требуется - скачанный файл является исполняемым. Подключите к компьютеру через USB-кабель Ваш новый Samsung, и утилита автоматически соединится с резервными копиями файлов на ПК, позволяя Вам самому выбирать, что стоит переносить, а что нет: контакты, календарь, заметки, сообщения, журналы вызовов, фотографии и видео и т.д.

Стоит отметить и высокую скорость передачи информации - объем данных 1 ГБ передается всего за пару минут. В общем, с Samsung Smart Switch Вы не упустите ни одной важной детали на Ваших старых моделях, наслаждаясь продуктивной работой на Samsung-девайсе.