Viber 9.2.0.12 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
WhatsApp 2.18.203 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Skype 8.24.0.2 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
Telegram 4.8.11 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Telegram X 0.20.7.918-armeabi-v7a для Android
Альтернативный официальный клиент популярного мессенджера Telegram создан для тестирования новых технологий. Он отличается более быстрой работой, плавной анимацией,
Facebook Messenger 159.0.0.29.93 для Android
Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь