ДругВокруг - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю доступ к огромной одноименной сети, в которой можно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства.
При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, виртуальными подарками, смайликами. Можно находить новых друзей в любом уголке мира или рядом с вами, посматривать анкеты пользователей, голосовать за или против того или иного человека.
Основные возможности программы ДругВокруг:
- Список друзей, с возможностью быстрого поиска.
- Просмотр статусов.
- Чтение и отправка сообщений.
- Возможность приглашение пользователей в онлайн по SMS.
- Возможность проведения голосований и обмена подарками.
- Просмотр событий и фотографий друзей.
- Большое количество разнообразных смайликов и эмотиконов.
- Удобная форма диалогов, с возможностью подгрузки истории переписки.