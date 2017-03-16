ДругВокруг для Android

ДругВокруг 3.6.1 для Android

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Описание ДругВокруг 3.6.1 для AndroidОписание   Скачать ДругВокруг 3.6.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,23 Мб) Скриншоты ДругВокруг 3.6.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ДругВокруг 3.6.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ДругВокруг 3.6.1 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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ДругВокруг - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предоставляющее пользователю доступ к огромной одноименной сети, в которой можно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства.

При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, виртуальными подарками, смайликами. Можно находить новых друзей в любом уголке мира или рядом с вами, посматривать анкеты пользователей, голосовать за или против того или иного человека.

Основные возможности программы ДругВокруг:

  • Список друзей, с возможностью быстрого поиска.
  • Просмотр статусов.
  • Чтение и отправка сообщений.
  • Возможность приглашение пользователей в онлайн по SMS.
  • Возможность проведения голосований и обмена подарками.
  • Просмотр событий и фотографий друзей.
  • Большое количество разнообразных смайликов и эмотиконов.
  • Удобная форма диалогов, с возможностью подгрузки истории переписки.
Скриншоты ДругВокруг:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе ДругВокруг

S про ДругВокруг 2.4.11 для Android [19-03-2015]

Приветствуйю всех входящих на сий замечательный сайт, дарующий радость изысканным халявщика. если вы не знаете про "другвокруг" вы "деревня" неужели есть те кто не пользуется сим приложением? да нет. другвокруг лучший в своем роде мессенджер для общения всех возрастов и наций. постепенно вытесняющий с рынка другие подобные проги. качайте, регайтесь, не пожалеете.
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