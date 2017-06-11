ВКонтакте Kate Mobile для Android

ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для Android

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Описание ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для AndroidОписание   Скачать ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,48 Мб) Скриншоты ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для AndroidОтзывы (2)  
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4.10 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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ВКонтакте Kate Mobile - удобный и простой в использовании мобильный клиент популярной социальной сети ВКонтакте, благодаря которому можно всегда оставаться на связи с друзьями, слушать любимую музыку и смотреть видеоролики.

Присутствует возможность выбирать тему оформления, работать с несколькими аккаунтами, настраивать размер шрифта, добавлять голосовые комментарии, синхронизировать контакты, получать уведомления о новостях и свежих сообщениях, поиск музыки, видео, друзей и многое другое.

Что нового в ВКонтакте Kate Mobile 40.4 для Android?
  • Возможность прикрепить голосовое сообщение.
Скриншоты ВКонтакте Kate Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 26 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе ВКонтакте Kate Mobile

Александр про ВКонтакте Kate Mobile 34 для Android [17-03-2017]

И музыку не воспроизводит так что хрень
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Var_buck про ВКонтакте Kate Mobile 21.0 для Android [22-04-2016]

Почему на Microsoft не работает невидимка, она вообще есть?
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