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3.40 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 3.40 из 5

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5 ДругВокруг - отличное приложение для общения и поиска новых друзей в любой точке мира. Просто заполните свой профиль, укажите интересы и предпочтения, загрузите фотографии - и буквально через несколько минут к Вам пожалуют первые гости. Здесь Вы можете передавать текстовые сообщения, изображения, стикеры и смайлики, а если захотите, то даже и подарки - только виртуальные. Рядом с Вами живет огромное множество интересных личностей, познакомьтесь с ними сначала онлайн, а потом возможно они станут и реальными друзьями. А хотите иметь друзей по всему земному шару - напишите сообщение в Прямой Эфир, и пользователи разных стран и городов увидят его и обязательно ответят. Все очень просто, легко и понятно, но главное - Вы непременно расширите круг своего общения, познакомившись с новыми и неординарными людьми. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app ДругВокруг для Windows Phone

ДругВокруг для Android

ДругВокруг для Windows