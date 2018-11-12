FixerBro для Windows

FixerBro 2.15.0.57

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Описание FixerBro 2.15.0.57Описание   Скачать FixerBro 2.15.0.57СКАЧАТЬ (1,11 Мб) Скриншоты FixerBro 2.15.0.57Скриншоты (2)   Статистика FixerBro 2.15.0.57Статистика   Отзывы о FixerBro 2.15.0.57Отзывы (1)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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FixerBro - бесплатная утилита для проверки и восстановления ярлыков браузеров при наличии различных рекламных и вредоносных приписок в их свойствах.

Часто потенциально нежелательные программы при установке делают приписку в свойства установленных в системе браузеров, меняя таким образом домашние страницы, поисковые системы на собственные значения. В результате чего, вам может постоянно показываться надоедливая реклама, при этом часто вредоносная.

FixerBro проверяет и восстанавливает ярлыки следующих браузеров и приложений: В проверку попадают ярлыки (Opera, CoolNovo, Firefox, Yandex, Internet Explorer, Рамблер Нихром, Амиго, Chrome, SeaMonkey, Safari, Браузер в песочнице, Punto Switcher, MozBackup).

После завершения проверки лог автоматически сохраняется в C:\FixerBro\

Скриншоты FixerBro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 985
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг, Анализ - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе FixerBro

07 про FixerBro 2.5.0.23 [24-11-2014]

Своё предназначение отрабатывает на 100%. Присутствует русский язык.
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