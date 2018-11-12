FixerBro - бесплатная утилита для проверки и восстановления ярлыков браузеров при наличии различных рекламных и вредоносных приписок в их свойствах.

Часто потенциально нежелательные программы при установке делают приписку в свойства установленных в системе браузеров, меняя таким образом домашние страницы, поисковые системы на собственные значения. В результате чего, вам может постоянно показываться надоедливая реклама, при этом часто вредоносная.

FixerBro проверяет и восстанавливает ярлыки следующих браузеров и приложений: В проверку попадают ярлыки (Opera, CoolNovo, Firefox, Yandex, Internet Explorer, Рамблер Нихром, Амиго, Chrome, SeaMonkey, Safari, Браузер в песочнице, Punto Switcher, MozBackup).

После завершения проверки лог автоматически сохраняется в C:\FixerBro\