XSplit Broadcaster - одна из самых популярных программ для организации потокового вещания в интернет какого-либо видеоматериала. Это приложение представляет из себя видеомикшер, что дает возможность при онлайн трансляции переключаться между различными источниками вещания. При этом можно компановать элементы трансляции с видеокамеры, экрана монитора, изображение из приложений, разнообразный флеш-контент и т.д. Эта общая картинка и транслируется на самых популярных сервисах видеостриминга: Justin.TV, Twitch_TV, Ustream, Own3d и др.
В XSplit Broadcaster Вы полностью настраиваете нужные параметры сигнала трансляции с учетом возможностей Вашего железа: качество видео, разрешение картинки, аудиоопции, битрейд, fps, и т.д. При желании или необходимости Ваша трансляция может быть сохранена на жестком диске компьютера для дальнейшего анализа и редактирования.
XSplit Broadcaster наиболее популярна для потоковой трансляции обзоров видеоигр, однако может использоваться и в других целях - проведение вебинаров, совещаний, онлайн лекций и т.д. Кстати, отдельно для стрима именно компьютерных игр разработчики выпустили специальное упрощенное в настройке приложение XSplit Gamecaster.
Основные возможности XSplit Broadcaster:
Поддержка работы с несколькими камерами
Поддерживается видеозахват сигнала Avermediа
Встроенные флэш-плагины
Возможность полноэкранного захвата отображения игр в режимах DirectX 9, 10 и 11
Технология хромакей - технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции
Работа с 3d-эффектами
Поддержка самых популярных сервисов потокового вещания
Создание вещания на пользовательский RTMP-сервер или через CDN-провайдера.