XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627 Описание СКАЧАТЬ ( 99,31 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 XSplit Broadcaster - одна из самых популярных программ для организации потокового вещания в интернет какого-либо видеоматериала. Это приложение представляет из себя видеомикшер, что дает возможность при онлайн трансляции переключаться между различными источниками вещания. При этом можно компановать элементы трансляции с видеокамеры, экрана монитора, изображение из приложений, разнообразный флеш-контент и т.д. Эта общая картинка и транслируется на самых популярных сервисах видеостриминга: Justin.TV, Twitch_TV, Ustream, Own3d и др.



В XSplit Broadcaster Вы полностью настраиваете нужные параметры сигнала трансляции с учетом возможностей Вашего железа: качество видео, разрешение картинки, аудиоопции, битрейд, fps, и т.д. При желании или необходимости Ваша трансляция может быть сохранена на жестком диске компьютера для дальнейшего анализа и редактирования.



XSplit Broadcaster наиболее популярна для потоковой трансляции обзоров видеоигр, однако может использоваться и в других целях - проведение вебинаров, совещаний, онлайн лекций и т.д. Кстати, отдельно для стрима именно компьютерных игр разработчики выпустили специальное упрощенное в настройке приложение XSplit Gamecaster.



Основные возможности XSplit Broadcaster: Поддержка работы с несколькими камерами

Поддерживается видеозахват сигнала Avermediа

Встроенные флэш-плагины

Возможность полноэкранного захвата отображения игр в режимах DirectX 9, 10 и 11

Технология хромакей - технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции

Работа с 3d-эффектами

Поддержка самых популярных сервисов потокового вещания

Создание вещания на пользовательский RTMP-сервер или через CDN-провайдера. XSplit Gamecaster для Windows Что нового в XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627?

Исправление багов и улучшение оптимизации Скриншоты XSplit Broadcaster: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.95 Ограничение в работе программы водяной знак на потоке Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 6 625 Разработчик SplitmediaLabs, Ltd. Последнее обновление 29.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Потоковое видео Отзывы о программе XSplit Broadcaster Admin Отзывов о программе XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости