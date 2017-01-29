XSplit Broadcaster для Windows

XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627

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Описание XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627Описание   Скачать XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627СКАЧАТЬ (99,31 Мб) Скриншоты XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627Скриншоты (8)   Статистика XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627Статистика   Отзывы о XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627Отзывы (0)  
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XSplit Broadcaster - одна из самых популярных программ для организации потокового вещания в интернет какого-либо видеоматериала. Это приложение представляет из себя видеомикшер, что дает возможность при онлайн трансляции переключаться между различными источниками вещания. При этом можно компановать элементы трансляции с видеокамеры, экрана монитора, изображение из приложений, разнообразный флеш-контент и т.д. Эта общая картинка и транслируется на самых популярных сервисах видеостриминга: Justin.TV, Twitch_TV, Ustream, Own3d и др.

В XSplit Broadcaster Вы полностью настраиваете нужные параметры сигнала трансляции с учетом возможностей Вашего железа: качество видео, разрешение картинки, аудиоопции, битрейд, fps, и т.д. При желании или необходимости Ваша трансляция может быть сохранена на жестком диске компьютера для дальнейшего анализа и редактирования.

XSplit Broadcaster наиболее популярна для потоковой трансляции обзоров видеоигр, однако может использоваться и в других целях - проведение вебинаров, совещаний, онлайн лекций и т.д. Кстати, отдельно для стрима именно компьютерных игр разработчики выпустили специальное упрощенное в настройке приложение XSplit Gamecaster.

Основные возможности XSplit Broadcaster:

  • Поддержка работы с несколькими камерами
  • Поддерживается видеозахват сигнала Avermediа
  • Встроенные флэш-плагины
  • Возможность полноэкранного захвата отображения игр в режимах DirectX 9, 10 и 11
  • Технология хромакей - технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции
  • Работа с 3d-эффектами
  • Поддержка самых популярных сервисов потокового вещания
  • Создание вещания на пользовательский RTMP-сервер или через CDN-провайдера.
Что нового в XSplit Broadcaster 2.9.1611.1627?
Исправление багов и улучшение оптимизации
Скриншоты XSplit Broadcaster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение в работе программыводяной знак на потоке
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 625
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео

Отзывы о программе XSplit Broadcaster

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