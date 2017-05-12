ScanMyReg для Windows

ScanMyReg 3.0

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Описание ScanMyReg 3.0Описание   Скачать ScanMyReg 3.0СКАЧАТЬ (3,31 Мб) Скриншоты ScanMyReg 3.0Скриншоты (5)   Статистика ScanMyReg 3.0Статистика   Отзывы о ScanMyReg 3.0Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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ScanMyReg - программа для оптимизации системного реестра. Сканирует реестр Windows и находит некорректную или устаревшую информацию. Исправляет ошибки и удаляет некорректные ключи реестра, делая работу системы более быстрой и стабильной.

Особенности приложения:

  • Сканирование и исправление ошибок реестра
  • Повышает скорость и производительность работы системы
  • Дефрагментация системного реестра
  • Резервное копирование реестра и восстановление его в случае каких-либо проблем
Скриншоты ScanMyReg:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программынельзя исправить найденные ошибки
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 344
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе ScanMyReg

Илья про ScanMyReg 2.1 [09-04-2017]

Нормальная прожка, но самая лучшая всегда будет Reg Organizer )
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