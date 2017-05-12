CCleaner 5.29.6033
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
Autoruns 13.7
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы
Toolwiz Care 4.0.0.1200
Toolwiz Care - сборник из 40 функциональных утилит, призванных повысить производительность и быстродействие ПК. Позволяет осуществлять очистку системного реестра,
CCleaner Portable 5.29.6033
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Vit Registry Fix 9.5.9 Free
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и
Wise Registry Cleaner 9.44 Build 615 Free
Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и устаревших ключей и записей. Присутствует детальное описание найденных