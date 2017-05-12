CCleaner 5.29.6033 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря Autoruns 13.7 Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы Toolwiz Care 4.0.0.1200 Toolwiz Care - сборник из 40 функциональных утилит, призванных повысить производительность и быстродействие ПК. Позволяет осуществлять очистку системного реестра,

CCleaner Portable 5.29.6033 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора Vit Registry Fix 9.5.9 Free Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и Wise Registry Cleaner 9.44 Build 615 Free Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и устаревших ключей и записей. Присутствует детальное описание найденных