Auslogics Driver Updater 1.9.3.0 Описание СКАЧАТЬ ( 8,03 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Auslogics Driver Updater - системный инструмент для обновления всех самых последних версий драйверов Вашего оборудования из официальных источников. Как и другие утилиты от Auslogics, эта программа отличается интуитивно понятным интерфейсом и простой настройкой. Перед началом использования приложение просканирует Ваш ПК и покажет в списке устаревшие драйвера с отображением даты и времени их последней версии. Пользователь сам определяляет, что стоит обновить, а что нет - как говорится, все в Ваших руках.



В программу встроена функция резервного копирования текущих версий драйверов - это на случай, если после обновления возникли какие-либо сбои и проблемы в работе системы. Откатив установку, Вы быстро вернете все на место и сможете продолжать работу.



В общем-то, польза и удобство использования апдейтера очевидны, т.к. поддержание в системе самых свежих версий драйверов обеспечивает стабильную и быструю работу оборудования Вашего ПК. Что нового в Auslogics Driver Updater 1.9.3.0?

Исправлены все известные ошибки Скриншоты Auslogics Driver Updater: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95 Ограничение в работе программы невозможно обновить драйвер Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 5 / 7 707 Разработчик AusLogics, Inc. Последнее обновление 23.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Драйверы Отзывы о программе Auslogics Driver Updater Владимир Пришлось отказаться от этой программы, хотя и заплатил за нее.

Причина - ставит не те дравера, например, в ноутбуке постоянно заменяет родной дравер Microsoft для Bluetooth на драйвер USB Bluetooth и все перестает работать, т.к. пользуюсь клавиатурой и мышью Microsoft Bluetooth, приходилось откатываться, восстанавливать родной драйвер. Там есть в настройках опция, которая позволяет не заменять заданные драйвера, но она не работает, все равно все подряд заменяет и комп встает в раскоряку.

Кроме потерянного времени и денег никакой пользы от этой программы нет.

| | Ответить мурат сегодня купил Ауслодиск сразом все 21 драйвер обновил начал тормозить страницы долго

открывались потом пропал курсор мыши пришлось откатить даже от платной програмы нету

пользы

| | Ответить Anon Словил свой первый bsod на виндоус 10. В топку эту прогу

| 1 | Ответить Roman Прога гавно, требует денег и у некоторых вылетает синий экран после нее

| | Ответить ibiza2015 зачётная прога))

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