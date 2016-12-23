Auslogics Driver Updater - системный инструмент для обновления всех самых последних версий драйверов Вашего оборудования из официальных источников. Как и другие утилиты от Auslogics, эта программа отличается интуитивно понятным интерфейсом и простой настройкой. Перед началом использования приложение просканирует Ваш ПК и покажет в списке устаревшие драйвера с отображением даты и времени их последней версии. Пользователь сам определяляет, что стоит обновить, а что нет - как говорится, все в Ваших руках.
В программу встроена функция резервного копирования текущих версий драйверов - это на случай, если после обновления возникли какие-либо сбои и проблемы в работе системы. Откатив установку, Вы быстро вернете все на место и сможете продолжать работу.
В общем-то, польза и удобство использования апдейтера очевидны, т.к. поддержание в системе самых свежих версий драйверов обеспечивает стабильную и быструю работу оборудования Вашего ПК.
Владимир про Auslogics Driver Updater 1.8.1.0 [18-10-2016]
Пришлось отказаться от этой программы, хотя и заплатил за нее.
Причина - ставит не те дравера, например, в ноутбуке постоянно заменяет родной дравер Microsoft для Bluetooth на драйвер USB Bluetooth и все перестает работать, т.к. пользуюсь клавиатурой и мышью Microsoft Bluetooth, приходилось откатываться, восстанавливать родной драйвер. Там есть в настройках опция, которая позволяет не заменять заданные драйвера, но она не работает, все равно все подряд заменяет и комп встает в раскоряку.
Кроме потерянного времени и денег никакой пользы от этой программы нет. | | Ответить
мурат про Auslogics Driver Updater 1.8.1.0 [26-08-2016]
сегодня купил Ауслодиск сразом все 21 драйвер обновил начал тормозить страницы долго
открывались потом пропал курсор мыши пришлось откатить даже от платной програмы нету
пользы | | Ответить
Anon про Auslogics Driver Updater 1.7.1.0 [29-12-2015]
Словил свой первый bsod на виндоус 10. В топку эту прогу | 1 | Ответить
Roman про Auslogics Driver Updater 1.6.0.0 [08-07-2015]
Прога гавно, требует денег и у некоторых вылетает синий экран после нее | | Ответить
ibiza2015 про Auslogics Driver Updater 1.5.0.0 [05-04-2015]