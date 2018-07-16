KakaoTalk для Windows

KakaoTalk 2.7.0.1858

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Описание KakaoTalk 2.7.0.1858Описание   Скачать KakaoTalk 2.7.0.1858СКАЧАТЬ (36,51 Мб) Скриншоты KakaoTalk 2.7.0.1858Скриншоты (1)   Статистика KakaoTalk 2.7.0.1858Статистика   Отзывы о KakaoTalk 2.7.0.1858Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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KakaoTalk - десктопная версия Windows кросс-платформенного приложения для общения с друзьями и близкими людьми по всему миру. Программу можно использовать как обычную "аську", а можно и осуществлять классические звонки, чтобы услышать голос родного Вам человека.

При необходимости, Вашему абоненту можно отправить мультимедийные данные - фотографии, музыку, видеооткрытку и т. д., а также использовать разнообразные стикеры и смайлики для придания Вашему сообщению изысканности. Очень удобно реализована функция группового чата, где Вы сможете обсудить важные вопросы в кругу друзей и коллег.

Есть и другие полезные фишки (календарь, встроенные игры и др.), которые делают KakaoTalk удобным не только для общения, но и развлечения.

Скриншоты KakaoTalk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 548
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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Отзывы о программе KakaoTalk

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