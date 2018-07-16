WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров

Discord 0.0.300

Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление

WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome

WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера

QIP 2012 4.0 Build 9393

QIP 2012 - продолжение развития одного из самых популярных месенджеров. QIP 2012 поддерживает различные протоколы, как например OSCAR, XMPP (GoogleTalk), MRA, SIP,