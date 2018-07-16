Telegram 1.3.9
Telegram - десктопная версия для Windows одного из самых популярных мессенджеров
Viber 9.2.0.6
Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых
WhatsApp 0.3.33
WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные
Discord 0.0.300
Отправляйте текстовые сообщения, используйте голосовой чат, создавайте выделенные каналы связи - все это, и многое другое доступно с Discord. Малое потребление
WhatsApp Web 1.0 для Google Chrome
WhatsApp Web - расширение для Google Chrome, с помощью которого вы сможете получить доступ к WhatsApp прямо с вашего веб-браузера
QIP 2012 4.0 Build 9393
QIP 2012 - продолжение развития одного из самых популярных месенджеров. QIP 2012 поддерживает различные протоколы, как например OSCAR, XMPP (GoogleTalk), MRA, SIP,