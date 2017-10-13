XSplit Gamecaster для Windows

XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935

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Описание XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935Описание   Скачать XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935СКАЧАТЬ (76,48 Мб) Скриншоты XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935Скриншоты (6)   Статистика XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935Статистика   Отзывы о XSplit Gamecaster 3.1.1708.2935Отзывы (0)  
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3.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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XSplit Gamecaster - отличная платформа для организации потокового видеовещания в интернет, ориентированная в основном на геймеров. Это приложение отличается простотой настройки и управления стрима, что позволяет вести свой игровой канал как новичкам, так и уже опытным пользователям.

По большому счету, XSplit Gamecaster - это своеобразный видеомикшер, который может переключать трансляцию на разные источники вещания, компануя элементы потока с видеокамер, экрана монитора, изображений из приложений, разнообразного флеш-контента и т.д. Итоговая картинка стримится на Twitch, а может быть записана на жесткий диск ПК с последующим размещением на YouTube, Facebook, Twitter или Google Plus.

Как уже отмечалось, XSplit Gamecaster очень прост в настройке и управлении, тут выбираются самые оптимальные показатели видео, разрешения картинки, аудиоопций, битрейда, fps, и т.д., чтобы Вы получили в итоге качественную запись и трансляцию игровых процессов.

Надо отметить, что XSplit Gamecaster является как бы упрощенной версией программы XSplit Broadcaster, которая обладает дополнительными техническими возможностями и ориентирована в основном на более продвинутых пользователей, в то время как XSplit Gamecaster - самое простое решение для геймеров, специально разработанное для вещания обзоров компьютерных игр.

Основные возможности XSplit Gamecaster:

  • Встроенные флэш-плагины
  • Возможность полноэкранного захвата отображения игр в режимах DirectX 9, 10 и 11
  • Технология хромакей - технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции
  • Работа с 3d-эффектами
Скриншоты XSplit Gamecaster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение в работе программыводяной знак на потоке
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 065
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео
 Программа XSplit Gamecaster отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе XSplit Gamecaster

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