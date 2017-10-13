XSplit Gamecaster - отличная платформа для организации потокового видеовещания в интернет, ориентированная в основном на геймеров. Это приложение отличается простотой настройки и управления стрима, что позволяет вести свой игровой канал как новичкам, так и уже опытным пользователям.

По большому счету, XSplit Gamecaster - это своеобразный видеомикшер, который может переключать трансляцию на разные источники вещания, компануя элементы потока с видеокамер, экрана монитора, изображений из приложений, разнообразного флеш-контента и т.д. Итоговая картинка стримится на Twitch, а может быть записана на жесткий диск ПК с последующим размещением на YouTube, Facebook, Twitter или Google Plus.

Как уже отмечалось, XSplit Gamecaster очень прост в настройке и управлении, тут выбираются самые оптимальные показатели видео, разрешения картинки, аудиоопций, битрейда, fps, и т.д., чтобы Вы получили в итоге качественную запись и трансляцию игровых процессов.

Надо отметить, что XSplit Gamecaster является как бы упрощенной версией программы XSplit Broadcaster, которая обладает дополнительными техническими возможностями и ориентирована в основном на более продвинутых пользователей, в то время как XSplit Gamecaster - самое простое решение для геймеров, специально разработанное для вещания обзоров компьютерных игр.

Основные возможности XSplit Gamecaster: