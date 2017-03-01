AllCast для Android

AllCast 2.0.4.7 для Android

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Описание AllCast 2.0.4.7 для AndroidОписание   Скачать AllCast 2.0.4.7 для AndroidСКАЧАТЬ (7,36 Мб) Скриншоты AllCast 2.0.4.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AllCast 2.0.4.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о AllCast 2.0.4.7 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AllCast - удобное и простое в использовании приложение, которое позволяет пользователю просматривать на телевизоре фотографии с Android-смартфона или планшета, а также проигрывать музыку и видеоролики. Программа автоматически обнаружит и разобьет по категориям записанные на устройстве картинки, ролики и треки.

Поддерживаются Chromecast, Amazon TV, Apple TV, Xbox 360, Xbox One, Roku, WDTV, Smart TV (телевизоры Samsung, Sony and Panasonic) и другие устройства, подключенные к домашней сети по протоколу DLNA. Для трансляции системного аудио и звука из сторонних приложений (например Google Play Music) необходимо наличие прав суперпользователя.

Скриншоты AllCast:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыограничение просмотра в 5 минут
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 690
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе AllCast

Admin

Отзывов о программе AllCast 2.0.4.7 для Android пока нет, можете добавить...

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