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5 Speed Test X - приложения для тестирования скорости Вашего интернет-соединения при использовании 3G, 4G, LTE и WiFi сетей. Тест производится при помощи более 50 базовых серверов, на которые посылается сигнал и из которого он принимается. По умолчанию используется ближайший к Вам сервер, но можно выбрать любой другой по своему усмотрению.



Само испытание длится порядка 30 секунд. В итоге Вы увидите скорость загрузки, выгрузки и время ping-отклика. Результаты отображаются в красочной рамке наподобие спидометра автомобиля. Удобно, что все измерения сохраняются в истории, и при необходимости к ним можно вернутся для дальнейшего анализа. Кроме этого, Вы можете поделиться своими результатами с друзьями через Twitter, Facebook или по электронной почте, а также сравнить их со среднемировыми показателями. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app