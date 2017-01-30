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Speed Test X для iOS

Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPad

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Описание Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (43.4 Мб) Скриншоты Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Speed Test X - приложения для тестирования скорости Вашего интернет-соединения при использовании 3G, 4G, LTE и WiFi сетей. Тест производится при помощи более 50 базовых серверов, на которые посылается сигнал и из которого он принимается. По умолчанию используется ближайший к Вам сервер, но можно выбрать любой другой по своему усмотрению.

Само испытание длится порядка 30 секунд. В итоге Вы увидите скорость загрузки, выгрузки и время ping-отклика. Результаты отображаются в красочной рамке наподобие спидометра автомобиля. Удобно, что все измерения сохраняются в истории, и при необходимости к ним можно вернутся для дальнейшего анализа. Кроме этого, Вы можете поделиться своими результатами с друзьями через Twitter, Facebook или по электронной почте, а также сравнить их со среднемировыми показателями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Speed Test X:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 249
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБенчмарки, тесты

Отзывы о программе Speed Test X

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Отзывов о программе Speed Test X 7.0.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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