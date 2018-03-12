Active KillDisk для Windows

Active KillDisk 11.0

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Описание Active KillDisk 11.0Описание   Скачать Active KillDisk 11.0СКАЧАТЬ (72,86 Мб) Скриншоты Active KillDisk 11.0Скриншоты (3)   Статистика Active KillDisk 11.0Статистика   Отзывы о Active KillDisk 11.0Отзывы (0)  
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Active KillDisk - надежная и простая в использовании программа, которая удаляет всю информацию с жесткого диска PC. Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью. Поддерживает 23 стандарта безопасности, а также SSD, IDE, SATA, файловые системы FAT, FAT32, NTFS.

Особенности программы:

  • Стирает все данные на HDD, SSD и USB дисках полностью.
  • Стирает всю неиспользуемое пространство на дисках, не касаясь существующих данных
  • Загрузочный Disk Creator, который позволяет загрузиться с CD / DVD / USB.
  • Встроенный Hex-просмотрщик.
Скриншоты Active KillDisk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 297
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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