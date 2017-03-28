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Hay Day для iOS

Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPad

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Описание Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPadОписание   Скачать Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (114 Мб) Скриншоты Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Hay Day - отличная стратегия, где Вам предстоит попробовать свои силы и организаторские способности в роли фермера. Начните постигать азы управления фермой с простого выращивания пшеницы и закончите постройкой целого поселка, в котором Вы станете самым важным и влиятельным лицом.

На пути к вершинам Вам предстоит улучшать свою ферму, выращивать разнообразные культуры, разводить птиц и животных, печь хлеб, торговать с соседями, выполнять заказы предприятий общепита и многое-многое другое. Чтобы со всем этим разобраться к Вашим услугам будут пошаговый помощник, система подсказок и удобное управление. Начните играть в Hay Day, и увидите насколько увлекательно и интересно быть настоящим фермером.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hay Day:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 783
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Симуляторы

Отзывы о программе Hay Day

Admin

Отзывов о программе Hay Day 1.33.131 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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