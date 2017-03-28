Кухонная Лихорадка 2.3.1 для iPhone, iPad
Кухонная Лихорадка - увлекательная игра в стиле Time Management, где Вам предстоит проявить все свои кулинарные и организаторские способности, удовлетворив потребности клиентов в желании вкусно поесть
Бомжара 1.5.5 для iPhone, iPad
Бомжара - необычная стратегическая игра, где Вам предстоит почувствовать все "прелести" жизни бомжа
TapDefense 3.2.11 для iPhone, iPad, iPod
TapDefense - это стратегия, основная цель которой не дать армии монстров из ада попасть к воротам Рая. От уровня к уровню монстры все сильнее, но и башни у вас будут разнообразнее. Начните играть и не сможете оторваться
Reigns 1.05 для iOS
Время стать новым королем средневековья в новой карточной стратегии Reigns. Вы должны соблюсти равновесие между четырьмя силами: церковь, общество, армия и казначейство. От того насколько хорошо это вам удастся, и будет зависеть срок вашего правления
Call of Duty Heroes 3.2.1 для iPhone, iPad
Call of Duty Heroes - стратегическая игра по мотивам легендарной серии шутера Call of Duty
Build-a-lot Lite 1.7.0 для iPhone, iPad, iPod
Build-a-lot Lite - стратегия. Вы - начинающий строитель, который желает подзаработать на строительстве, ремонте и сдаче домов в аренду. Есть первоначальная сумма денег, которую можно потратить на покупку старого дома и на его дальнейшее благоустройство