Active Disk Image для Windows

Active Disk Image 8.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Active Disk Image 8.0Описание   Скачать Active Disk Image 8.0СКАЧАТЬ (20,46 Мб) Скриншоты Active Disk Image 8.0Скриншоты (5)   Статистика Active Disk Image 8.0Статистика   Отзывы о Active Disk Image 8.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Active@ Disk Image - программа для создания копии образов жестких дисков и восстановления их из резервной копии. Создает и восстанавливает образы дисков без перезагрузи компьютера. При создании образов будут использованы только те сектора жестких дисков, которые несут в себе информацию. Копию можно будет записать на диск, передать на FTP, сохранять на локальном диске.

Особенности Active@ Disk Image:

  • Создание образа диска
  • Копирование диска на диск
  • Клонирование разделов жесткого диска
  • Поддержка дисков с 4-килобайтными секторами
  • Планировщик
  • Удобный пошаговый мастер
  • Разделение образа диска
  • Копирование разделов с изменением размеров
  • Инкрементное резервное копирование неизвестных файловых систем
Скриншоты Active Disk Image:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программы21 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 813
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Резервное копирование
ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

HDD Regenerator 2011

HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с

R-Studio 8.5 build 170117

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,

Password Cracker 4.25

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо

Recuva 1.53.1087

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым

R.saver 6.10.1 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,

Advanced Archive Password Recovery 4.54.55

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

скачать Adguard

Отзывы о программе Active Disk Image

Admin

Отзывов о программе Active Disk Image 8.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 