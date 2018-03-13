Active@ Boot Disk - полнофункциональная операционная система на CD/DVD/USB диске. Является загрузочным диском, который можно запускать на компьютерах где уже загружена ОС. Не изменяет ОС уже установленную на жестком диске компьютера. Включает в себя множество инструментов для загрузки компьютера, исправления конфигурации компьютера и проблем управления системой, восстановления потерянных данных, создания резервной копии Windows, сброса паролей учетных записей и др. Может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.
Boot Disk включает в себя:
Windows Edition
Active@ Disk Image
Active@ File Recovery
Active@ Partition Manager
Active@ Partition Recovery
Active@ Hard Disk Monitor
Active@ Password Changer
Active@ KillDisk
Active@ Disk Editor
Active@ Data CD/DVD/Blu-ray Burner
Active@ UNDELETE
Особенности Active@ Boot Disk:
Полный доступ к незагружаемую ПК
Сетевой доступ через TCP/IP, включен сетевой конфигуратор
Может загружаться с CD, DVD или USB дисков
После загрузки системных файлов в ОЗУ, диск может быть извлечен
Создание, удаление и форматирование разделов дисков
Встроенные инструменты для восстановления файлов и данных
Встроенные инструменты для создания резервной копии дисков с функцией восстановления
Безопасное удаление важной информации с дисков без возможности восстановления
Сброс пароля администратора вашей Windows
Утилита мониторинга за температурой и SMART атрибутами жесткого диска
Встроенные: клиент терминала, веб-браузер, Telnet и FTP клиенты
Встроенные Paint, Блокнот, WordPad, Калькулятор, Диспетчер Процессов, Редактор реестра, HEX редактор и т.д.
Встроенный инструмент для дефрагментации жестких дисков
Загрузка дополнительных драйверов на лету или из пред-установленных директорий
Управление файлами: обзор директорий, поиск, копирование и перемещение файлов и папок
Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS файловых систем
Поддержка расширенного поиска удаленных файлов
Поддержка всех типов Flash карт памяти
Поддержка локализованных и длинных имен файлов
Поддержка сжатых, зашифрованных и фрагментированных файлов на NTFS