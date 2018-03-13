Active Boot Disk для Windows

Active Boot Disk 12.0

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Описание Active Boot Disk 12.0Описание   Скачать Active Boot Disk 12.0СКАЧАТЬ (340,09 Мб) Скриншоты Active Boot Disk 12.0Скриншоты (4)   Статистика Active Boot Disk 12.0Статистика   Отзывы о Active Boot Disk 12.0Отзывы (2)  
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Active@ Boot Disk - полнофункциональная операционная система на CD/DVD/USB диске. Является загрузочным диском, который можно запускать на компьютерах где уже загружена ОС. Не изменяет ОС уже установленную на жестком диске компьютера. Включает в себя множество инструментов для загрузки компьютера, исправления конфигурации компьютера и проблем управления системой, восстановления потерянных данных, создания резервной копии Windows, сброса паролей учетных записей и др. Может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.

Boot Disk включает в себя:

  • Windows Edition
  • Active@ Disk Image
  • Active@ File Recovery
  • Active@ Partition Manager
  • Active@ Partition Recovery
  • Active@ Hard Disk Monitor
  • Active@ Password Changer
  • Active@ KillDisk
  • Active@ Disk Editor
  • Active@ Data CD/DVD/Blu-ray Burner
  • Active@ UNDELETE

Особенности Active@ Boot Disk:

  • Полный доступ к незагружаемую ПК
  • Сетевой доступ через TCP/IP, включен сетевой конфигуратор
  • Может загружаться с CD, DVD или USB дисков
  • После загрузки системных файлов в ОЗУ, диск может быть извлечен
  • Создание, удаление и форматирование разделов дисков
  • Встроенные инструменты для восстановления файлов и данных
  • Встроенные инструменты для создания резервной копии дисков с функцией восстановления
  • Безопасное удаление важной информации с дисков без возможности восстановления
  • Сброс пароля администратора вашей Windows
  • Утилита мониторинга за температурой и SMART атрибутами жесткого диска
  • Встроенные: клиент терминала, веб-браузер, Telnet и FTP клиенты
  • Встроенные Paint, Блокнот, WordPad, Калькулятор, Диспетчер Процессов, Редактор реестра, HEX редактор и т.д.
  • Встроенный инструмент для дефрагментации жестких дисков
  • Загрузка дополнительных драйверов на лету или из пред-установленных директорий
  • Управление файлами: обзор директорий, поиск, копирование и перемещение файлов и папок
  • Поддержка FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS файловых систем
  • Поддержка расширенного поиска удаленных файлов
  • Поддержка всех типов Flash карт памяти
  • Поддержка локализованных и длинных имен файлов
  • Поддержка сжатых, зашифрованных и фрагментированных файлов на NTFS
  • Поддержка IDE / ATA / SCSI дисков
Что нового в Active Boot Disk 12.0?
  • Обновлены компоненты программы
Скриншоты Active Boot Disk:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 441
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе Active Boot Disk

k-s-s-a про Active Boot Disk 10.0.2 [02-03-2016]

При запуске канючит "забытый" ключ активации
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Alex в ответ k-s-s-a про Active Boot Disk 10.5.0 [05-05-2017]

https://youtu.be/KcL5dospH8M
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