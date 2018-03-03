Ariolic Disk Scanner для Windows

Ariolic Disk Scanner 1.7

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Описание Ariolic Disk Scanner 1.7Описание   Скачать Ariolic Disk Scanner 1.7СКАЧАТЬ (1,16 Мб) Скриншоты Ariolic Disk Scanner 1.7Скриншоты (1)   Статистика Ariolic Disk Scanner 1.7Статистика   Отзывы о Ariolic Disk Scanner 1.7Отзывы (0)  
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Ariolic Disk Scanner - бесплатная и не требующая установки утилита для проверки жестких и съемных дисков на наличие ошибок чтения информации. Запустив сканирование нужного Вам раздела, Вы увидите картинку из зеленых и возможно красных пикселей: зеленые обозначают исправные сектора, а красные - поврежденные.

Таким образом, можно сделать предварительный анализ надежности носителя информации, т.к. ошибки чтения являются типичными признаками возможного сбоя диска в ближайшем будущем.

Основные характеристики:

  • Чтение жестких и USB дисков, флеш-карт, а также CD/DVD
  • Наглядное отображение результатов со списком файлов, где случилась ошибка чтения
  • Запускается с любых носителей информации
  • Удобный и понятный интерфейс
Скриншоты Ariolic Disk Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 4 160
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Диагностика, тесты
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Отзывы о программе Ariolic Disk Scanner

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