Active Hard Disk Monitor для Windows

Active Hard Disk Monitor 5.0.4

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Описание Active Hard Disk Monitor 5.0.4Описание   Скачать Active Hard Disk Monitor 5.0.4СКАЧАТЬ (13,07 Мб) Скриншоты Active Hard Disk Monitor 5.0.4Скриншоты (6)   Статистика Active Hard Disk Monitor 5.0.4Статистика   Отзывы о Active Hard Disk Monitor 5.0.4Отзывы (0)  
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Active@ Hard Disk Monitor - программа для проверки и отслеживания состояния жестких дисков. Программа проста в управлении и, в то же время, наделена серьезными функциональными возможностями. Помогает предотвратить потерю данных. Основана на анализе самоконтроля и отчетности (SMART).

Особенности программы:

  • Мониторинг и контроль производительности
  • Поддержка S.M.A.R.T. технологии
  • Сканирование дисков на наличие поврежденных секторов
  • Уведомления по электронной почте и всплывающие уведомления
  • Мониторинг температуры
  • Сканирование диска и мониторинг дискового пространства
  • Отображение детальной информации диска
  • Автозапуск
  • Создание отчетов и детальной информации об активности
  • Удаленное администрирование и мониторинг
Скриншоты Active Hard Disk Monitor:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 522
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе Active Hard Disk Monitor

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