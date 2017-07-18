Учебная программа ПДД для Windows

Учебная программа ПДД 2017.4.0

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Описание Учебная программа ПДД 2017.4.0Описание   Скачать Учебная программа ПДД 2017.4.0СКАЧАТЬ (52,89 Мб) Скриншоты Учебная программа ПДД 2017.4.0Скриншоты (4)   Статистика Учебная программа ПДД 2017.4.0Статистика   Отзывы о Учебная программа ПДД 2017.4.0Отзывы (0)  
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3.84 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.84 из 5
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Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей. Актуальность программы поддерживается обновлением вопросов с официальных сайтов.

Особенности Учебная программа ПДД:

  • Универсальный установщик предложит вам версию для вашей страны.
  • Вопросы по Правилам дорожного движения Российской Федерации.
  • Вопросы по Правилам дорожного движения Республики Беларусь.
  • Вопросы по безопасности движения.
  • Вопросы по правовым основам движения.
  • Все вопросы взяты с официальных сайтов.
  • Комментарии к правильным ответам согласно действующему законодательству. (Только в Pro версии)
  • Качественные иллюстрации.
  • Возможность выбора режима тестирования. (Только в Pro версии)
  • Возможность выбора темы для изучения. (Только в Pro версии)
  • Возможность ограничения по времени.

Внимание! Обновиться до Pro версии можно бесплатно перейдя по ссылки в окне программы.

Что нового в Учебная программа ПДД 2017.4.0?
  • Обновлены вопросы из базы ГАИ.
  • Исправлены вылеты программы на ноутбуках.
  • Исправлена автоматическая проверка наличия обновлений.
Скриншоты Учебная программа ПДД:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 444
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний
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Отзывы о программе Учебная программа ПДД

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