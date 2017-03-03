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Sticky Password для Windows

Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 free

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Описание Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 freeОписание   Скачать Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 freeСКАЧАТЬ (47,08 Мб) Скриншоты Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 freeСкриншоты (8)   Статистика Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 freeСтатистика   Отзывы о Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 freeОтзывы (10)  
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3.65 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 3.65 из 5
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Sticky Password - Программа позволяет безопасно прикрепить пароль и логин к окну любой программы или сайта. Вы сможете воспользоваться ими моментально даже не вспоминая имени аккаунта. Пароли активизируются автоматически или при нажатии на кнопку в заголовке окна. Все пароли надежно защищены криптостойкими алгоритмами.

Основные качества программы:

  • Пароли надежно хранятся в защищенной криптостойкими алгоритмами базе и доступны только владельцу главного пароля программы
  • Программа обеспечивает моментальный и авторизированный доступ к паролям - они "приклеиваются" к окну соответствующей им программы или web-страницы.
  • При необходимости пароль и логин автоматически заносятся в соответствующие поля окна или web-формы
  • Поддержка нескольких логинов и паролей для аккаунта
  • База паролей персональна для каждого из пользователей компьютера
  • Простой интерфейс программы
  • Генератор криптостойких паролей
  • Автоматизированное создание резервной копии базы данных, вы сможете восстановить вашу информацию на любой день и любое время
  • Автоматическое закрытие базы паролей по прошествии определенного времени неиспользования компьютера
  • Совместное использование: вы можете импортировать и экспортировать базы паролей
  • Простой поиск: любой аккаунт может быть найден в базе паролей по части его имени
Что нового в Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 free?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Sticky Password:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 574
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - Шифрование

Отзывы о программе Sticky Password

Алексей про Sticky Password 7.0.5.31 [26-04-2014]

Качайте бесплатную очень простую в обращении программу Password Safe
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VVSavin про Sticky Password 6.0.8.437 [27-02-2013]

Установил и сразу глюк.Сама идея неплохая,но работать еще есть над чем.
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DenisArt про Sticky Password 6.0.8.437 [25-02-2013]

У меня такой вопрос. Будет ли работать запуск программы на сайты, где при входе на сайт кроме логина и пароля нужно еще капчу вводить?
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tram про Sticky Password 5.0.5.241 [30-11-2011]

Узнал об этой проге от Касперского.
У них появился менеджер паролей Kaspersky password manager.
Я им пользовался больше года. Но в течении года не было ни обновлений ни исправлений выявленных багов.
Потом на форуме того же касперского я узнал о том что Kaspersky Password Manager это 100%-я копия Sticky Password.
Но в отличии от Kaspersky Password Manager, Sticky Password регулярно обновлялся. А кроме того, пользователи 4-й версии Sticky Password при выходе 5-й версии получали 40%-ю скидку при переходе, а 5-ю версию Kaspersky Password Manager нужно было оплатить полностью.
В итоге я не долго думая перешел на Sticky Password и пользуюсь им до сих пор уже года два наверное. Удобней и надежней проги я пока не нашел, хотя пробовал много разных.
P.S.
Это не реклама:)
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Haru про Sticky Password 5.0.4.233 [07-08-2011]

Пользуюсь еще с третьей версии, лучше проги не нашел за несколько лет работы :-)
Для Спирита персонально: добавь память, чай не девяностые на дворе, когда память экономили + разберись с прогой, ну и по ходу дела руки почини. Все прекрасно работает.
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