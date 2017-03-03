Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 free Описание СКАЧАТЬ ( 47,08 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (10) Оцените программу!

3.65 из 5, всего оценок - 29 Рейтинг программы - 3.65 из 5

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5 Sticky Password - Программа позволяет безопасно прикрепить пароль и логин к окну любой программы или сайта. Вы сможете воспользоваться ими моментально даже не вспоминая имени аккаунта. Пароли активизируются автоматически или при нажатии на кнопку в заголовке окна. Все пароли надежно защищены криптостойкими алгоритмами.



Основные качества программы: Пароли надежно хранятся в защищенной криптостойкими алгоритмами базе и доступны только владельцу главного пароля программы

Программа обеспечивает моментальный и авторизированный доступ к паролям - они "приклеиваются" к окну соответствующей им программы или web-страницы.

При необходимости пароль и логин автоматически заносятся в соответствующие поля окна или web-формы

Поддержка нескольких логинов и паролей для аккаунта

База паролей персональна для каждого из пользователей компьютера

Простой интерфейс программы

Генератор криптостойких паролей

Автоматизированное создание резервной копии базы данных, вы сможете восстановить вашу информацию на любой день и любое время

Автоматическое закрытие базы паролей по прошествии определенного времени неиспользования компьютера

Совместное использование: вы можете импортировать и экспортировать базы паролей

Простой поиск: любой аккаунт может быть найден в базе паролей по части его имени Что нового в Sticky Password 8.0.11.49 / 6.0.15.469 free?

Исправлены ошибки Скриншоты Sticky Password: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.99 Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 6 574 Разработчик Sticky Password Последнее обновление 03.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Пароли - Шифрование Отзывы о программе Sticky Password Алексей Качайте бесплатную очень простую в обращении программу Password Safe

| | Ответить VVSavin Установил и сразу глюк.Сама идея неплохая,но работать еще есть над чем.

| 1 | Ответить DenisArt У меня такой вопрос. Будет ли работать запуск программы на сайты, где при входе на сайт кроме логина и пароля нужно еще капчу вводить?

| | Ответить tram Узнал об этой проге от Касперского.

У них появился менеджер паролей Kaspersky password manager.

Я им пользовался больше года. Но в течении года не было ни обновлений ни исправлений выявленных багов.

Потом на форуме того же касперского я узнал о том что Kaspersky Password Manager это 100%-я копия Sticky Password.

Но в отличии от Kaspersky Password Manager, Sticky Password регулярно обновлялся. А кроме того, пользователи 4-й версии Sticky Password при выходе 5-й версии получали 40%-ю скидку при переходе, а 5-ю версию Kaspersky Password Manager нужно было оплатить полностью.

В итоге я не долго думая перешел на Sticky Password и пользуюсь им до сих пор уже года два наверное. Удобней и надежней проги я пока не нашел, хотя пробовал много разных.

P.S.

Это не реклама:)

| | Ответить Haru Пользуюсь еще с третьей версии, лучше проги не нашел за несколько лет работы :-)

Для Спирита персонально: добавь память, чай не девяностые на дворе, когда память экономили + разберись с прогой, ну и по ходу дела руки почини. Все прекрасно работает.

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