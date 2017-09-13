Download Ninja - отличный менеджер и ускоритель загрузок, который поможет быстро скачать из Интернета нужные видео, музыку или любой произвольный файл. Высокая скорость и надежность закачки достигается за счет разделения файла на более мелкие части и загрузки каждого кусочка с использованием подключения к разным серверам.

Менеджер поддерживает функцию возобновления и перезапуска прерванных закачек, что обеспечит качественное скачивание даже при слабом или нестабильном интернете. Удобно, что начав загрузку, Вы сразу же можете приступить к просмотру/прослушиванию медиаконтента, не дожидаясь завершения полной закачки.

Программа имеет много индивидуальных настроек для комфортного использования: контроль скорости загрузки, количество одновременных загрузок, автоматическое копирование ссылок в буфер обмена, распределение загрузок по группам, встроенный набор скинов с возможностью редактирования и многое другое.

Помимо всего, разработчики внедрили в качестве отдельной опции скачивание медиаконтента с таких популярных ресурсов как YouTube, Vimeo, SoundCloud и других - всего более 200 сайтов. При этом возможно выбрать качество загружаемого ролика в зависимости от того, как и на каком устройстве Вы будете его использовать.



Все это реализовано в очень удобной и стильной оболочке, но с интуитивно понятным интерфейсом, так что пользоваться Download Ninja одно удовольствие.