Download Ninja для Windows

Download Ninja 38

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Download Ninja 38Описание   Скачать Download Ninja 38СКАЧАТЬ (26,08 Мб) Скриншоты Download Ninja 38Скриншоты (10)   Статистика Download Ninja 38Статистика   Отзывы о Download Ninja 38Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Download Ninja - отличный менеджер и ускоритель загрузок, который поможет быстро скачать из Интернета нужные видео, музыку или любой произвольный файл. Высокая скорость и надежность закачки достигается за счет разделения файла на более мелкие части и загрузки каждого кусочка с использованием подключения к разным серверам.

Менеджер поддерживает функцию возобновления и перезапуска прерванных закачек, что обеспечит качественное скачивание даже при слабом или нестабильном интернете. Удобно, что начав загрузку, Вы сразу же можете приступить к просмотру/прослушиванию медиаконтента, не дожидаясь завершения полной закачки.

Программа имеет много индивидуальных настроек для комфортного использования: контроль скорости загрузки, количество одновременных загрузок, автоматическое копирование ссылок в буфер обмена, распределение загрузок по группам, встроенный набор скинов с возможностью редактирования и многое другое.

Помимо всего, разработчики внедрили в качестве отдельной опции скачивание медиаконтента с таких популярных ресурсов как YouTube, Vimeo, SoundCloud и других - всего более 200 сайтов. При этом возможно выбрать качество загружаемого ролика в зависимости от того, как и на каком устройстве Вы будете его использовать.

Все это реализовано в очень удобной и стильной оболочке, но с интуитивно понятным интерфейсом, так что пользоваться Download Ninja одно удовольствие.

Что нового в Download Ninja 38?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Download Ninja:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

Download Master 6.13.1.1563

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр разнообразных функций и инструментов. Умеет работать с различными

VKMusic 4.73.1

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как например ВКонтакте, YouTube, Vimeo, Mail.ru, Яндекс.Видео и др. Присутствует

Ummy Video Downloader 1.8.0.0

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует возможность сохранить на ПК аудиодорожку отдельно от видео.

VKSaver 3.3.1591

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать понравившуюся музыку и видео файлы с ВКонтакте. Устанавливается в качестве

Teleport Pro 1.72

Teleport Pro - эта популярнейшая программа позволяет скачивать сайты, причем как полностью (при этом будет создан точный дубликат, или "зеркало" сайта, с полной

юБар 1.9.2.1

uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для

скачать Adguard

Отзывы о программе Download Ninja

Колян про Download Ninja 33 [07-11-2015]

Хорошая программа, рекомендую!
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 