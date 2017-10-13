Calculator X Free для iOS

Calculator X Free 6.2.4 для iPad

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Описание Calculator X Free 6.2.4 для iPadОписание   Скачать Calculator X Free 6.2.4 для iPadСКАЧАТЬ (102 Мб) Скриншоты Calculator X Free 6.2.4 для iPadСкриншоты (7)   Статистика Calculator X Free 6.2.4 для iPadСтатистика   Отзывы о Calculator X Free 6.2.4 для iPadОтзывы (0)  
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Calculator X Free - многофункциональный калькулятор, который станет незаменимым помощником в работе, учебе и повседневной жизни. Приложение сочетает в себе функции калькулятора со многими встроенными готовыми переменными и конвертер различных величин. Тут Вы можете выполнять как математические действия, так и научные исчисления.

В Calculator X Free включено порядка 25 категорий для преобразования и более 450 единиц конвертирования: Ускорение, Угол, Площадь, Астрономические единицы, Кулинарные единицы измерения, Информация, Передача данных, Энергия, Дебит, Сила, Частота, Горючее, Длина, Яркость, Мощность, Производительность, Давление, Радиация, Скорость, Температура, Время, Вращающий момент, Типография, Объем, Масса, Валюта и др.

Одним словом, с Calculator X Free Вы не только сможете посчитать нужные уравнения, но и значительно упростите понимание для себя тех или иных величин, преобразовав в более удобные.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Calculator X Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 512
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонвертирующие - Научные
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Отзывы о программе Calculator X Free

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