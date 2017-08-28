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Побег из Особняка для Android

Побег из Особняка 1.7 для Android

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Описание Побег из Особняка 1.7 для AndroidОписание   Скачать Побег из Особняка 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (48,77 Мб) Скриншоты Побег из Особняка 1.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Побег из Особняка 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Побег из Особняка 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Побег из Особняка – вы оказались запертым в неизвестном и загадочном особняке, выход из которого не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Что бы открыть двери придется разгадывать загадки и проходить мини-игры.

В игре вас ожидают занимательные головоломки и большое количество комнат, из которых нужно сбежать.

Особенности игры включают:

  • 240 уровней.
  • Отличная графика и звуковое сопровождение.
  • Развивающие Мини-игры.
  • Достижения для самых заядлых игроманов.
Что нового в Побег из Особняка 1.7 для Android?
  • Убрана стартовая реклама
  • Новые уровни на подходе
Скриншоты Побег из Особняка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 029
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Побег из Особняка

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