Google Презентации - приложение для полноценной работы с презентациями на iOS-устройствах от Google.Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые презентации и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft PowerPoint. Добавляйте и изменяйте отдельные слайды, форматируйте текст, картинки, фигуры и многое другое.

При этом для работы с Google Презентации не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию слайдов другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.