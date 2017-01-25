Doodle Basketball - занимательная игра для Android, которая предлагает пользователю стать звездой баскетбольной площадки, соревнуюсь с другими игроками в мастерстве без промаха бросать мяч в корзину.

Чем дальше мяч от корзины, и чем точнее бросок, тем больше начисляет очков. За точный бросок, когда мяч не касается корзины, дается дополнительная попытка. Набирайте наибольшее количество очков, и становитесь лидером в мировой таблице рекордов. Оригинальный внешний вид игры, нарисованный на листе бумаги и звуковое сопровождение добавит в нее атмосферности.