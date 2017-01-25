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Doodle Basketball для Android

Doodle Basketball 1.0.7 для Android

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Описание Doodle Basketball 1.0.7 для AndroidОписание   Скачать Doodle Basketball 1.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (13,49 Мб) Скриншоты Doodle Basketball 1.0.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Doodle Basketball 1.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Doodle Basketball 1.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Doodle Basketball - занимательная игра для Android, которая предлагает пользователю стать звездой баскетбольной площадки, соревнуюсь с другими игроками в мастерстве без промаха бросать мяч в корзину.

Чем дальше мяч от корзины, и чем точнее бросок, тем больше начисляет очков. За точный бросок, когда мяч не касается корзины, дается дополнительная попытка. Набирайте наибольшее количество очков, и становитесь лидером в мировой таблице рекордов. Оригинальный внешний вид игры, нарисованный на листе бумаги и звуковое сопровождение добавит в нее атмосферности. 

Скриншоты Doodle Basketball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 232
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
 Программа Doodle Basketball отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Doodle Basketball

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