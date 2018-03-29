Total Commander 2.90 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR
Yalp Store 0.12 для Android
Хотите отказаться от сервис обжор Google - первый шаг это Yalp Store - утилита для загрузки приложений из Google Play Store в виде файлов APK. Позволяет скачивать,
Kingo Android Root 3.3 для Android
Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство
ES Проводник 4.1.7.1.16 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с
Glary Utilities 3.2.0.966 для Android
Glary Utilities - версия популярного Windows-решения для мобильных устройств на базе Android, позволяющее управлять, оптимизировать, очищать и ускорять Ваш девайс
Far On Droid 0.9.3 для Android
Far On Droid – ярко-синий менеджер файлов с привычным двух-панельным дизайном. Как и на компьютере, вы сможете производить стандартные операции с файлами, искать