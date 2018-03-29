APK Extractor для Android

APK Extractor 4.2.6 для Android

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Описание APK Extractor 4.2.6 для AndroidОписание   Скачать APK Extractor 4.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,13 Мб) Скриншоты APK Extractor 4.2.6 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика APK Extractor 4.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о APK Extractor 4.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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APK Extractor - бесплатная и простая в использовании утилита для Android, с помощью которой можно быстро и легко извлекать файлы .apk из установленных на устройстве приложений (в том числе и системных) и сохранять их на карте памяти или делиться с друзьями. К достоинствам программы также стоит отнести то, что она не требует от пользователя наличия прав суперпользователя. Имеется функция поиска по приложениям.

Скриншоты APK Extractor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 858
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе APK Extractor

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