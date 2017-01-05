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FireChat для iOS

FireChat 8.0.10 для iPhone, iPad

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Описание FireChat 8.0.10 для iPhone, iPadОписание   Скачать FireChat 8.0.10 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (15 Мб) Скриншоты FireChat 8.0.10 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика FireChat 8.0.10 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о FireChat 8.0.10 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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FireChat - отличное приложение для iOS-устройств, с помощью которого еще удобней и проще общаться с Вашими друзьями, близкими и знакомыми даже при отсутствии связи с интернетом. Для этого используется совершенно инновационная технология Multipeer Connectivity Framework. Она позволяет передавать текстовые сообщения, файлы и потоки данных между iOS, Android и другими устройствами, находящимися поблизости, используя сети Wi-Fi, а также прямое соединение Wi-Fi или Bluetooth.

Теперь где бы Вы ни находились - в автобусе, торговом центре, музее и т.д. - запустите чат-связку с Вашим близким человеком и общайтесь без ограничения совершенно бесплатно. Также в основном меню Вы увидите, кто еще есть рядом с Вами - может заведете новых друзей.

Оcновные возможности FireChat:

  • Обмен сообщениями с другими пользователями различных мобильных платформ,
  • Передача фото отдельному собеседнику или целой группе,
  • Просмотр текущих чатов или создание своего,
  • Стабильная работа без подключения к интернету или мобильной связи,
  • Опция "Рядом" работает лучше всего в пределах 70 метров между соседними пользователями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FireChat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 253
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе FireChat

Admin

Отзывов о программе FireChat 8.0.10 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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