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4.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.00 из 5

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5 FireChat - отличное приложение для iOS-устройств, с помощью которого еще удобней и проще общаться с Вашими друзьями, близкими и знакомыми даже при отсутствии связи с интернетом. Для этого используется совершенно инновационная технология Multipeer Connectivity Framework. Она позволяет передавать текстовые сообщения, файлы и потоки данных между iOS, Android и другими устройствами, находящимися поблизости, используя сети Wi-Fi, а также прямое соединение Wi-Fi или Bluetooth.



Теперь где бы Вы ни находились - в автобусе, торговом центре, музее и т.д. - запустите чат-связку с Вашим близким человеком и общайтесь без ограничения совершенно бесплатно. Также в основном меню Вы увидите, кто еще есть рядом с Вами - может заведете новых друзей.



Оcновные возможности FireChat: Обмен сообщениями с другими пользователями различных мобильных платформ,

Передача фото отдельному собеседнику или целой группе,

Просмотр текущих чатов или создание своего,

Стабильная работа без подключения к интернету или мобильной связи,

Опция "Рядом" работает лучше всего в пределах 70 метров между соседними пользователями. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app FireChat для Android