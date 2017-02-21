Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Новости Mail.Ru - портал самых последних новостей и событий от ведущих СМИ России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Новости в приложении распределены по тематическим закладкам - hi-tech, дети, спорт, культура и т.д., что очень удобно, если Вы хотите ознакомиться с последними событиями в каком-то конкретном направлении. Отдельно вынесены видеоновости и фоторепортажи из каждой темы.



Новости Mail.Ru отрабатывают огромное количество новостных ресурсов и порталов, собирая всю информацию в одном приложении, так что теперь без утомительного поиска Вы будете в курсе всех актуальных событиях в мире. Кроме того, здесь для Вас собрана информация о погоде, курсах валют и ситуации на дорогах Вашего города.



Если нет времени сразу ознакомиться со всеми новостями, то для этого используйте функцию ее загрузки на Ваше iOS-устройство - теперь даже при отсутствии связи с интернетом новость может быть прочитана в любое время.



Коллекция новостей обновляется круглосуточно, а это значит, что и днем и ночью для Вас доступны самые свежие подборки. Читайте Новости Mail.Ru и будьте в курсе самой актуальной информации. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Новости Mail.Ru для Windows Phone