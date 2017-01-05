Google Документы - приложение для полноценной работы с текстовыми документами на iOS-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые документы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Word.

Добавляйте текст, форматируйте его, используйте картинки и фигуры, а также многое другое. При этом для работы с Google Документы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян.

Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию текста другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.