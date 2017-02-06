Google Таблицы для Android

Google Таблицы 1.6.502.06.32 для Android

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Описание Google Таблицы 1.6.502.06.32 для AndroidОписание   Скачать Google Таблицы 1.6.502.06.32 для AndroidСКАЧАТЬ (42,19 Мб) Скриншоты Google Таблицы 1.6.502.06.32 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Таблицы 1.6.502.06.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Таблицы 1.6.502.06.32 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Таблицы - приложение для полноценной работы с электронными таблицами на Android-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Excel. Форматируйте ячейки, вводите и сортируйте данные, просматривайте графики, вставляйте формулы, используйте функцию поиска и замены.

При этом для работы с Google Таблицы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию текста другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Что нового в Google Таблицы 1.6.502.06.32 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность.
Скриншоты Google Таблицы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 810
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы

Отзывы о программе Google Таблицы

Admin

Отзывов о программе Google Таблицы 1.6.502.06.32 для Android пока нет, можете добавить...

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