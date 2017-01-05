Программы для iOS » Офис, документы » Эл. таблицы » Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPad
Скачать Яндекс.Браузер
Google Таблицы для iOS

Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (236 Мб) Скриншоты Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Таблицы - приложение для полноценной работы с таблицами на iOS-устройствах от Google. Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые таблицы и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft Excel.

Форматируйте ячейки, вводите и сортируйте данные, смотрите графики, вставляйте формулы, используйте функцию поиска и замены, а также многое другое. При этом для работы с Google Таблицы не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян.

Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию таблиц другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Таблицы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 261
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭл. таблицы

Отзывы о программе Google Таблицы

Admin

Отзывов о программе Google Таблицы 1.2016.50203 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 