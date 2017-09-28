VLC - мобильная версия популярного десктопного видеоплеера, который обладает широким функционалом и поддержкой различных кодеков и форматов.

Среди достоинств плеера имеется поддержка аппаратного декодирования, поддержка субтитров, возможность управления жестами, просмотр онлайн-трансляций и потокового видео, сортировка аудио и видео файлов по размеру или имени, встроенный 10-полосный эквалайзер и многое другое.

В настройках можно изменять ориентацию экрана, цвет интерфейса, задавать кодировку текста субтитров, регулировать настройки яркости, цветности и контрастности, управлять параметрами производительности, а также выбирать режимы вывода звука и видео.