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VLC для Android

VLC 2.0.6 для Android

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Описание VLC 2.0.6 для AndroidОписание   Скачать VLC 2.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (16,09 Мб) Скриншоты VLC 2.0.6 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика VLC 2.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о VLC 2.0.6 для AndroidОтзывы (4)  
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4.09 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.09 из 5
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VLC - мобильная версия популярного десктопного видеоплеера, который обладает широким функционалом и поддержкой различных кодеков и форматов.

Среди достоинств плеера имеется поддержка аппаратного декодирования, поддержка субтитров, возможность управления жестами, просмотр онлайн-трансляций и потокового видео, сортировка аудио и видео файлов по размеру или имени, встроенный 10-полосный эквалайзер и многое другое.

В настройках можно изменять ориентацию экрана, цвет интерфейса, задавать кодировку текста субтитров, регулировать настройки яркости, цветности и контрастности, управлять параметрами производительности, а также выбирать режимы вывода звука и видео.

Скриншоты VLC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 19 609
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа VLC отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе VLC

Кока про VLC 2.0.6 для Android [23-05-2017]

Я перепутал ваш VLC работает. У меня стояла 1-ая версия.
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Кока про VLC 2.0.6 для Android [23-05-2017]

После установки VLC на смартфон с Андроид 6 перестали воспроизводиться собственные видео снятые смартфоном.
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Евгений про VLC 2.0.6 для Android [20-01-2017]

фигня после обновления перестало показывать тв
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Vitalchik77 про VLC 1.3.2 для Android [03-07-2015]

почему у него нет перемоток видео файлов ?
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