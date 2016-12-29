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SoundCloud для iOS

SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPad

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Описание SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (89.3 Мб) Скриншоты SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о SoundCloud 4.16.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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SoundCloud - отличное приложение для всех меломанов, которое поможет открыть для себя новую музыку, жанры, композиции и исполнителей. Тут Вы сможете послушать как уже известные треки, так и познакомиться с набирающей популярность музыкой. Есть возможность выбрать отдельные жанры (поп, рок, джаз электро и т.д.), подписываться на ленты друзей, слушать подкасты, комедийные передачи, новости и многое другое. Ну а понравившиеся песни удобно добавлять в список избранного и быстро получать к ним доступ, слушая через Wi-Fi или мобильное соединение.

В целом, где бы Вы ни находились и что бы ни делали, SoundCloud позволит наслаждаться любимой музыкой, где каждый пользователь найдет что-то интересное для себя.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты SoundCloud:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 470
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Музыка

Отзывы о программе SoundCloud

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