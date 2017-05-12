Наводим порядок - детское обучающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое в игровой форме позволяет развить в ребенке ассоциативное мышление и привить любовь к чистоте и порядку.

По сюжету шкодливая мышь пробежала по всем этажам и комнатам в доме, оставив после себя настоящий хаос, и ваша задача навести порядок, расставив все вещи по местам.