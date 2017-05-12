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Наводим порядок для Android

Наводим порядок 8.10.00.00 для Android

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Описание Наводим порядок 8.10.00.00 для AndroidОписание   Скачать Наводим порядок 8.10.00.00 для AndroidСКАЧАТЬ (75,4 Мб) Скриншоты Наводим порядок 8.10.00.00 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Наводим порядок 8.10.00.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Наводим порядок 8.10.00.00 для AndroidОтзывы (0)  
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Наводим порядок - детское обучающее приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое в игровой форме позволяет развить в ребенке ассоциативное мышление и привить любовь к чистоте и порядку.

По сюжету шкодливая мышь пробежала по всем этажам и комнатам в доме, оставив после себя настоящий хаос, и ваша задача навести порядок, расставив все вещи по местам.

Что нового в Наводим порядок 8.10.00.00 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Наводим порядок:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Арабский
Закачек (сегодня/всего)0 / 466
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - другое
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Отзывы о программе Наводим порядок

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