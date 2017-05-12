Аудио уроки Английского языка 2.0 для Android
Аудио уроки Английского языка – аудио уроки позволят постичь азы разговорного английского языка. Структура программы очень простая – пять аудио уроков с русским
ПДД Украина 2017 2.3 для Android
ПДД Украина 2017 – актуальные Правила Дорожного Движения, действующие на территории Украины с 2017 года. Особенности приложения включают дружественный интерфейс,
Дорожные знаки 1.2 для Android
Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков
Фоксфорд Учебник 1.1.6 для Android
Фоксфорд Учебник – содержит курс занятий по школьной программе за 4-11 классы. Изучайте, повторяйте и осваивайте более 3000 теоретических материалов и более 500
Электроник Lite 4.0 для Android
Электроник Lite – самоучитель по работе с электричеством. С помощью приложения можно получить основные понятия и азы физических законов, радиофизики и электроники.
Метод Тичера 2.4.4 для Android
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.