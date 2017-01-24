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Интересные сравнения для Android

Интересные сравнения 8.8.7.30 для Android

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Описание Интересные сравнения 8.8.7.30 для AndroidОписание   Скачать Интересные сравнения 8.8.7.30 для AndroidСКАЧАТЬ (30,18 Мб) Скриншоты Интересные сравнения 8.8.7.30 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Интересные сравнения 8.8.7.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о Интересные сравнения 8.8.7.30 для AndroidОтзывы (0)  
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Интересные сравнения - детское развивающее приложение для усвоения противоположных по значению понятий. Тут малыши смогут наглядно понять чем отличается значение "вертикальный" от "горизонтальный", "голодный" от "сытый", "длинный" от "короткий", "тонкий" от "толстый" и т.д. - всего 10 разнообразных интерактивных сцен.

Все эпизоды выполнены в ярких и красочных тонах со звуковым сопровождением, что сделает процесс обучения не скучным и увлекательным. В целом же, играя в Интересные сравнения, дети не только весело проведут время, но действительно научатся запоминать и использовать в дальнейшем основные противоположные определения.

Что нового в Интересные сравнения 8.8.7.30 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Интересные сравнения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 223
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Интересные сравнения

Admin

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