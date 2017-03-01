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Интересные сравнения для iOS

Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPad

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Описание Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPadОписание   Скачать Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPadСКАЧАТЬ (103 Мб) Скриншоты Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPadСкриншоты (16)   Статистика Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPadСтатистика   Отзывы о Интересные сравнения 9.1.1561 для iPhone,iPadОтзывы (0)  
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Интересные сравнения (Funny Contrast) - детское развивающее приложение для усвоения противоположных по значению понятий. Тут малыши смогут наглядно понять чем отличается значение "вертикальный" от "горизонтальный", "голодный" от "сытый", "длинный" от "короткий", "тонкий" от "толстый" и т.д. - всего 10 разнообразных интерактивных сцен.

Все эпизоды выполнены в ярких и красочных тонах со звуковым сопровождением, что сделает процесс обучения не скучным и увлекательным. В целом же, играя в Funny Contrast, дети не только весело проведут время, но действительно научатся запоминать и использовать в дальнейшем основные противоположные определения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Интересные сравнения:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Интересные сравнения

Admin

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