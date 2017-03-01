Интересные сравнения (Funny Contrast) - детское развивающее приложение для усвоения противоположных по значению понятий. Тут малыши смогут наглядно понять чем отличается значение "вертикальный" от "горизонтальный", "голодный" от "сытый", "длинный" от "короткий", "тонкий" от "толстый" и т.д. - всего 10 разнообразных интерактивных сцен.

Все эпизоды выполнены в ярких и красочных тонах со звуковым сопровождением, что сделает процесс обучения не скучным и увлекательным. В целом же, играя в Funny Contrast, дети не только весело проведут время, но действительно научатся запоминать и использовать в дальнейшем основные противоположные определения.