MP3Doctor - программа способна восстанавливать частично поврежденные аудиофайлы формата WAV и MP3, а также производить с ними другие манипуляции, такие, как нормализация звука, удаление пауз в начале и конце трека, удаление из файлов вокала - создавая тем самым "караоке", рессемплирование, изменение тембра, конвертировать их из одного формата в другой и ещё множество других звуковых эффектов.

Программа имеет диагностический мастер, который проверяет ваши файлы и делает изменения если необходимо. Будет незаменима, например, при восстановлении скачанного с ошибками MP3 файла.