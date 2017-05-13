MP3Doctor Pro для Windows

MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11

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Описание MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11Описание   Скачать MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11СКАЧАТЬ (18,2 Мб) Скриншоты MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11Скриншоты (8)   Статистика MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11Статистика   Отзывы о MP3Doctor Pro 2017 1.06 / 5.11Отзывы (0)  
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MP3Doctor - программа способна восстанавливать частично поврежденные аудиофайлы формата WAV и MP3, а также производить с ними другие манипуляции, такие, как нормализация звука, удаление пауз в начале и конце трека, удаление из файлов вокала - создавая тем самым "караоке", рессемплирование, изменение тембра, конвертировать их из одного формата в другой и ещё множество других звуковых эффектов.

Программа имеет диагностический мастер, который проверяет ваши файлы и делает изменения если необходимо. Будет незаменима, например, при восстановлении скачанного с ошибками MP3 файла.

Скриншоты MP3Doctor Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $32.00
Ограничение в работе программы20 операций
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 9 808
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе MP3Doctor Pro

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