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My Post Office для iOS

My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPad

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Описание My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPadОписание   Скачать My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPadСКАЧАТЬ (115 Мб) Скриншоты My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPadСкриншоты (9)   Статистика My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPadСтатистика   Отзывы о My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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My Post Office - обучающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, где они примеряют на себя роль почтового рабочего. По ходу этой интерактивной программы дети в игровой форме смогут овладеть некоторыми полезными навыками. Например, правильно подобрать гирьки для взвешивания бандероли, разложить денежные купюры в нужные отделения, рассортировать посылки по стране отправки и др. В итоге, с помощью ребенка маленькая панда сможет доставить на самолете корреспонденцию разным зверятам, чему они будут очень рады. В общем, My Post Office игровое приложение, которое поможет детям полезно и нескучно скоротать время.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты My Post Office:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе My Post Office

Admin

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