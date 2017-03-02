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5 My Post Office - обучающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, где они примеряют на себя роль почтового рабочего. По ходу этой интерактивной программы дети в игровой форме смогут овладеть некоторыми полезными навыками. Например, правильно подобрать гирьки для взвешивания бандероли, разложить денежные купюры в нужные отделения, рассортировать посылки по стране отправки и др. В итоге, с помощью ребенка маленькая панда сможет доставить на самолете корреспонденцию разным зверятам, чему они будут очень рады. В общем, My Post Office игровое приложение, которое поможет детям полезно и нескучно скоротать время. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app