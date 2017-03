My Post Office 9.1.1561 для iPhone,iPad Описание СКАЧАТЬ ( 115 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 My Post Office - обучающее приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, где они примеряют на себя роль почтового рабочего. По ходу этой интерактивной программы дети в игровой форме смогут овладеть некоторыми полезными навыками. Например, правильно подобрать гирьки для взвешивания бандероли, разложить денежные купюры в нужные отделения, рассортировать посылки по стране отправки и др. В итоге, с помощью ребенка маленькая панда сможет доставить на самолете корреспонденцию разным зверятам, чему они будут очень рады. В общем, My Post Office игровое приложение, которое поможет детям полезно и нескучно скоротать время. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x Интерфейс Английский Разработчик BabyBus Последнее обновление 02.03.2017