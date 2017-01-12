Арифметика в поле - обучающее приложение для детей, которое в игровой форме позволит малышам изучить основы математики. По сюжету симпатичная маленькая панда пытается вырастить урожай. Однако для этого сначала надо прополоть поле, сделать лунки, посадить семена, полить, убрать сорняки, обеспечить солнечным светом и теплом. Все это будет доступно при правильном решении несложных математических задачек.

Но надо помнить, что много времени на раздумья нет - вредители и паразиты медленно, но уверенно продвигаются к посаженным росточкам. Решив все примеры, дети не только помогут панде с выращиванием урожая, но и уничтожат всех вредных насекомых.