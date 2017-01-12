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Арифметика в поле для iOS

Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPad

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Описание Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPadОписание   Скачать Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPadСКАЧАТЬ (87.3 Мб) Скриншоты Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPadСкриншоты (12)   Статистика Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPadСтатистика   Отзывы о Арифметика в поле 9.1.1550 для iPhone,iPadОтзывы (0)  
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Арифметика в поле - обучающее приложение для детей, которое в игровой форме позволит малышам изучить основы математики. По сюжету симпатичная маленькая панда пытается вырастить урожай. Однако для этого сначала надо прополоть поле, сделать лунки, посадить семена, полить, убрать сорняки, обеспечить солнечным светом и теплом. Все это будет доступно при правильном решении несложных математических задачек.

Но надо помнить, что много времени на раздумья нет - вредители и паразиты медленно, но уверенно продвигаются к посаженным росточкам. Решив все примеры, дети не только помогут панде с выращиванием урожая, но и уничтожат всех вредных насекомых.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Арифметика в поле:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт

Отзывы о программе Арифметика в поле

Admin

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