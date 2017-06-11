DriverUpdaterPro - полезный инструмент для поиска и установки последних версий драйверов внешних и внутренних устройств компьютера. Как известно, устаревшие драйвера могут приводить к проблемам и замедлению в работе системы, вплоть до отказа устойчивости определенного оборудования. Данная программа быстро и легко устранит несоответствия с драйверами для подключенных устройств, максимально оптимизировав все важные параметры.



Работать с ней проще некуда: Ваша задача всего лишь запустить приложение. Утилита просканирует Ваш ПК и автоматически определит наиболее подходящие и новые драйвера для оборудования. Так, тут Вы найдете драйвера для Bluetooth, Мониторов, Звуковых Карт, Материнских Плат, ТВ Тюнеров, DVD-Rom, Мышей, ИБП, HDD, Сетевых Карт, USB, IEEE 1394, PCMCIA, USB Флэш Карт, Клавиатур, Принтеров, Видеокарт, Модемов, Сканеров и Беспроводных Устройств.



Если волнуетесь, что после установки нового драйвера пойдет что-то не так, то для этого в приложении предусмотрено резервное копирование: сделайте бэкап нужной группы драйверов и смело обновляйтесь - в случае чего все легко можно будет откатить.



Кроме того, разработчики предусмотрели возможность отправки запроса на их сайт для подбора специфического драйвера, который не удалось обнаружить автоматически.



Основные возможности:

поиск и установка отсутствующих драйверов,

поиск и обновление устаревших драйверов,

поиск драйвера по индивидуальному запросу,

создание резервной копии установленных драйверов.

В целом, как уже отмечалось, DriverUpdaterPro нужный и полезный инструмент в библиотеке приложений абсолютно любого пользователя, т.к. позволит получать самые свежие версии драйверов, обеспечивая максимальную эффективность, скорость, производительность и стабильность функционирования оборудования в системе.