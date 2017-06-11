DriverUpdaterPro - полезный инструмент для поиска и установки последних версий драйверов внешних и внутренних устройств компьютера. Как известно, устаревшие драйвера могут приводить к проблемам и замедлению в работе системы, вплоть до отказа устойчивости определенного оборудования. Данная программа быстро и легко устранит несоответствия с драйверами для подключенных устройств, максимально оптимизировав все важные параметры.
Работать с ней проще некуда: Ваша задача всего лишь запустить приложение. Утилита просканирует Ваш ПК и автоматически определит наиболее подходящие и новые драйвера для оборудования. Так, тут Вы найдете драйвера для Bluetooth, Мониторов, Звуковых Карт, Материнских Плат, ТВ Тюнеров, DVD-Rom, Мышей, ИБП, HDD, Сетевых Карт, USB, IEEE 1394, PCMCIA, USB Флэш Карт, Клавиатур, Принтеров, Видеокарт, Модемов, Сканеров и Беспроводных Устройств.
Если волнуетесь, что после установки нового драйвера пойдет что-то не так, то для этого в приложении предусмотрено резервное копирование: сделайте бэкап нужной группы драйверов и смело обновляйтесь - в случае чего все легко можно будет откатить.
Кроме того, разработчики предусмотрели возможность отправки запроса на их сайт для подбора специфического драйвера, который не удалось обнаружить автоматически.
Основные возможности:
поиск и установка отсутствующих драйверов,
поиск и обновление устаревших драйверов,
поиск драйвера по индивидуальному запросу,
создание резервной копии установленных драйверов.
В целом, как уже отмечалось, DriverUpdaterPro нужный и полезный инструмент в библиотеке приложений абсолютно любого пользователя, т.к. позволит получать самые свежие версии драйверов, обеспечивая максимальную эффективность, скорость, производительность и стабильность функционирования оборудования в системе.
DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков
Отзывы о программе DriverUpdaterPro
Антон-IT про DriverUpdaterPro 10.1 build 19 [20-03-2017]
Давно юзаю данную прогу, версия на сайте уже устарела! Огромный бонус, что при покупке прислали не один ключ, а 3!!! Зря они об этом не пишут. На 3-х пк проблем с совместимостью дров не заметил. Все просто и понятно.
Не знаю, где Юрий увидел, что обновление драйверов бесплатное... Платно, зато без всякого мусора в установщике. | | Ответить
Олег про DriverUpdaterPro 10.0 build 40 [23-09-2016]
Если 499 рублей большие деньги-флаг в руки и ищите другую прогу не софтах. Прекрасно работает и обновляет дрова. Отвечаю, правда скачивайте с оф. сайта, а не со всякой х-ни. | 1 | Ответить
Петр про DriverUpdaterPro 10.0 build 1 [04-02-2016]
Отличная программа, стоит недорого, всего 500 рэ, зато никакой рекламы и т.д. Потерял диск с драйверами на принтер, с помощью нее обновил и все заработало. | 1 | Ответить
Юрий про DriverUpdaterPro 10.0 build 1 [28-01-2015]
Фуфлогоны пишут что обновления драйверов бесплатное-обходите стороной этих шарлотанов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 | 11 | Ответить