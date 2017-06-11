DriverUpdaterPro для Windows

DriverUpdaterPro 10.1.0.32

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Описание DriverUpdaterPro 10.1.0.32Описание   Скачать DriverUpdaterPro 10.1.0.32СКАЧАТЬ (4,59 Мб) Скриншоты DriverUpdaterPro 10.1.0.32Скриншоты (7)   Статистика DriverUpdaterPro 10.1.0.32Статистика   Отзывы о DriverUpdaterPro 10.1.0.32Отзывы (4)  
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4.61 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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DriverUpdaterPro - полезный инструмент для поиска и установки последних версий драйверов внешних и внутренних устройств компьютера. Как известно, устаревшие драйвера могут приводить к проблемам и замедлению в работе системы, вплоть до отказа устойчивости определенного оборудования. Данная программа быстро и легко устранит несоответствия с драйверами для подключенных устройств, максимально оптимизировав все важные параметры.

Работать с ней проще некуда: Ваша задача всего лишь запустить приложение. Утилита просканирует Ваш ПК и автоматически определит наиболее подходящие и новые драйвера для оборудования. Так, тут Вы найдете драйвера для Bluetooth, Мониторов, Звуковых Карт, Материнских Плат, ТВ Тюнеров, DVD-Rom, Мышей, ИБП, HDD, Сетевых Карт, USB, IEEE 1394, PCMCIA, USB Флэш Карт, Клавиатур, Принтеров, Видеокарт, Модемов, Сканеров и Беспроводных Устройств.

Если волнуетесь, что после установки нового драйвера пойдет что-то не так, то для этого в приложении предусмотрено резервное копирование: сделайте бэкап нужной группы драйверов и смело обновляйтесь - в случае чего все легко можно будет откатить.

Кроме того, разработчики предусмотрели возможность отправки запроса на их сайт для подбора специфического драйвера, который не удалось обнаружить автоматически.

Основные возможности:

  • поиск и установка отсутствующих драйверов,
  • поиск и обновление устаревших драйверов,
  • поиск драйвера по индивидуальному запросу,
  • создание резервной копии установленных драйверов.

В целом, как уже отмечалось, DriverUpdaterPro нужный и полезный инструмент в библиотеке приложений абсолютно любого пользователя, т.к. позволит получать самые свежие версии драйверов, обеспечивая максимальную эффективность, скорость, производительность и стабильность функционирования оборудования в системе.

Скриншоты DriverUpdaterPro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыдоступен только поиск устаревших драйверов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 788
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе DriverUpdaterPro

Антон-IT про DriverUpdaterPro 10.1 build 19 [20-03-2017]

Давно юзаю данную прогу, версия на сайте уже устарела! Огромный бонус, что при покупке прислали не один ключ, а 3!!! Зря они об этом не пишут. На 3-х пк проблем с совместимостью дров не заметил. Все просто и понятно.
Не знаю, где Юрий увидел, что обновление драйверов бесплатное... Платно, зато без всякого мусора в установщике.
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Олег про DriverUpdaterPro 10.0 build 40 [23-09-2016]

Если 499 рублей большие деньги-флаг в руки и ищите другую прогу не софтах. Прекрасно работает и обновляет дрова. Отвечаю, правда скачивайте с оф. сайта, а не со всякой х-ни.
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Петр про DriverUpdaterPro 10.0 build 1 [04-02-2016]

Отличная программа, стоит недорого, всего 500 рэ, зато никакой рекламы и т.д. Потерял диск с драйверами на принтер, с помощью нее обновил и все заработало.
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Юрий про DriverUpdaterPro 10.0 build 1 [28-01-2015]

Фуфлогоны пишут что обновления драйверов бесплатное-обходите стороной этих шарлотанов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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