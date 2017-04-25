Viber 6.8.0.25 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Telegram 3.18.1 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Galaxy 9.1.6ow для Android
Galaxy – в этом чате вас ожидают миллионы онлайн-пользователей со всего мира, огромное количество чат-комнат по интересам и возможность писать и читать блоги.
WhatsApp 2.17.79 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Skype 7.42.0.104 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
Мобильный Агент Mail.Ru 6.11(4670) для Android
Мобильный Агент Mail.Ru – видеочат и обмен сообщениями в одном приложении. Осуществляйте звонки за границу по выгодным тарифам, обменивайтесь стикерами, смайлами,