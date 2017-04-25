Hangouts для Android

Hangouts 18.0 для Android

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Описание Hangouts 18.0 для AndroidОписание   Скачать Hangouts 18.0 для AndroidСКАЧАТЬ (28,64 Мб) Скриншоты Hangouts 18.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Hangouts 18.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hangouts 18.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Hangouts (Google Talk) - интернет-пейджер от компании Google, с помощью которого можно легко отправлять и принимать текстовые сообщения и фотографии, общаться в голосовом чате, а также бесплатно проводить как индивидуальные, так и групповые видеоконференции.

Приложение предоставляет пользователю возможность отправлять и принимать сообщения Hangouts, SMS и MMS, свободно переключаясь между типами сообщений, выражать эмоции посредством огромного количества встроенных смайликов (более 850), добавлять в сообщения фотографии, карты или анимированные картинки и многое другое.

Звонки пользователям Hangouts бесплатны, но за другие звонки может взиматься плата в зависимости от тарифов мобильных операторов и интернет-провайдеров пользователя.

Что нового в Hangouts 18.0 для Android?
  • Исправлены ошибки, повышена производительность.
Скриншоты Hangouts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 586
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Hangouts

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