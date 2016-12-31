GO SMS Pro - удобная программа для Android, которое предлагает отличную альтернативу встроенному приложению для работы с SMS. Кроме богатого функционала GO SMS Pro обладает к тому же привлекательным интерфейсом, что также является несомненным достоинством и немаловажным аргументом для большого числа пользователей.

Поддерживаются сменные стили чата/списка, присутствуют всплывающие сообщения, возможность сохранения и восстановления сообщений, шифрование, имеется "черный" список, автоответчик, настройки отправки сообщений и многое другое.