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GO SMS Pro для Android

GO SMS Pro 7.20 для Android

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Описание GO SMS Pro 7.20 для AndroidОписание   Скачать GO SMS Pro 7.20 для AndroidСКАЧАТЬ (15,76 Мб) Скриншоты GO SMS Pro 7.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика GO SMS Pro 7.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о GO SMS Pro 7.20 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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GO SMS Pro - удобная программа для Android, которое предлагает отличную альтернативу встроенному приложению для работы с SMS. Кроме богатого функционала GO SMS Pro обладает к тому же привлекательным интерфейсом, что также является несомненным достоинством и немаловажным аргументом для большого числа пользователей.

Поддерживаются сменные стили чата/списка, присутствуют всплывающие сообщения, возможность сохранения и восстановления сообщений, шифрование, имеется "черный" список, автоответчик, настройки отправки сообщений и многое другое.

Скриншоты GO SMS Pro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 431
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - SMS, MMS, EMS
 Программа GO SMS Pro отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе GO SMS Pro

Admin

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