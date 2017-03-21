Adguard - мощный интернет-фильтр и блокировщик рекламы для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю эффективную защиту от вредоносных, фишинговых и мошеннических веб-сайтов. Программа является неплохим дополнением к основной антивирусной защите, блокируя рекламу, удаляя онлайн-трекинг прямо из кода страниц веб-сайтов, а также сканирует приложения, загружаемые из неизвестных источников, позволяет экономить мобильный трафик и ускоряет загрузку страниц.

Программа поддерживает работу со всеми популярными веб-браузерами, может использовать на выбор два режима фильтрации трафика (локальный VPN и локальный HTTP прокси сервер), позволяет настраивать «белый» список сайтов, задавать алгоритм фильтрации и уровень логгирования.