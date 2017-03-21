Adguard - мощный интернет-фильтр и блокировщик рекламы для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю эффективную защиту от вредоносных, фишинговых и мошеннических веб-сайтов. Программа является неплохим дополнением к основной антивирусной защите, блокируя рекламу, удаляя онлайн-трекинг прямо из кода страниц веб-сайтов, а также сканирует приложения, загружаемые из неизвестных источников, позволяет экономить мобильный трафик и ускоряет загрузку страниц.
Программа поддерживает работу со всеми популярными веб-браузерами, может использовать на выбор два режима фильтрации трафика (локальный VPN и локальный HTTP прокси сервер), позволяет настраивать «белый» список сайтов, задавать алгоритм фильтрации и уровень логгирования.
Роман про Adguard 2.7.220 для Android [27-09-2016]
На мобильном интернете использовать нельзя, жрет трафик.А так приложение отличное режет всю рекламу,правда не во всех браузерах,даже на ютубе но в платной версии. | 1 | Ответить
Виктор про Adguard 2.1.359 для Android [05-04-2016]
Установил на андроид. За 2 дня сожрал 2,5 гига мобильного трафика! При этом в интернет заходил раза 3. И батарею жрал намеренно. Снес, проблемы ушли. Жалко трафик не вернуть. | | Ответить
Саша Дуб про Adguard 2.1.359 для Android [08-03-2016]
Хорошая программа, но не на всех сайтах блокирует рекламу. | | Ответить
Николай про Adguard 2.1.267 для Android [09-11-2015]
К вышесказанному, а также к восторгу SANIA (см. в отзывах) следует добавить следующее: Adguard - классный плагин к браузерам (у меня стоит на Firefox); большинство сайтов "упрашивают" не резать рекламу, т.к. это их заработок (при "дружеском" внедрении нам cookies). Adguard-браузер - это уже заявка на самостоятельность среди браузеров! Сыроват этот браузер, если он блокирует VPN, защищающих нашу конфиденциальность... | 1 | Ответить
Николай про Adguard 2.1.240 для Android [05-11-2015]
В порядке дискусии: использование VPN, вместо "резальщика рекламы" Adguard, блокирует рекламу по сути, т.к. происходит подмена IP компа на IP сервера-анонимайзера. Мой опыт эксплуатации VPN Cyber Ghost выявил, что рекламный мусор практически исчез! Без VPN рекламная короста просто прописалась в гаджете! Думаю, что не только Adguard, но и браузер Opera успешно пользуются VPN для сжатия трафика, однако механизм "анонимайзера" у них отсутствует, из-за чего IP пользователей остается открытым для любых зловредов, а жаль... | | Ответить
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