Программы для Android » Графика » Редакторы » Camera MX 4.4.112 для Android
Camera MX для Android

Camera MX 4.4.112 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Camera MX 4.4.112 для AndroidОписание   Скачать Camera MX 4.4.112 для AndroidСКАЧАТЬ (23,89 Мб) Скриншоты Camera MX 4.4.112 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Camera MX 4.4.112 для AndroidСтатистика   Отзывы о Camera MX 4.4.112 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Camera MX - полезное приложение для Android, которое существенно расширит функционал встроенной камеры.

Программа предлагает пользователю более двух десятков эффектов и фильтров, которые можно тут же накладывать и в режиме реального времени видеть, как будет выглядеть будущий снимок. Присутствует возможность редактирования изображений, включающее автоматическую оптимизацию, настройку яркости, контрастности, насыщенности, угла наклона, баланса белого и пр. Готовыми снимками можно поделиться с друзьями в Facebook, Instagram, Flickr, Tumblr и Twitter.

 

Скриншоты Camera MX:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Camera MX

Admin

Отзывов о программе Camera MX 4.4.112 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

SoundHound

X-plore

BlaBlaCar

AIMP

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

World of Tanks Blitz

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

Burn the Rope

 
 