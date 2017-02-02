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5 Angry Birds Transformers - очередная интерпретация противостояния Злых птичек со Свинами на основе сюжетной линии Transformers. Некое энергетическое вмешательство превращает обычные яйца в помешанных роботов, которые разносят Свинский остров. Чтобы остановить разрушительные действия на помощь спешат Автоптицы: Ред в роли Оптимуса Прайма, Чак в роли Бамблби и т.д. Злые Автоприцы оснащены лазерными пушками, могут трансформироваться в боевые машины, имеют руки и ноги - с таким противником не просто справиться. Но и Яйцеботы - не мальчики для битья. Неожиданно, но для победы над ними птичкам придут на помощь Свинептиконы - былые разногласия забыты, только объединившись можно сохранить общий остров. Но это на первый взгляд, ведь доверять мерзким Свинам нельзя никогда...



Что ж, сражайтесь, добывайте новое оружие, улучшайте своего героя и получайте истинное удовольствие от Angry Birds Transformers. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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