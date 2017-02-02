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Angry Birds Transformers для iOS

Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (352 Мб) Скриншоты Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPadСкриншоты (15)   Статистика Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Transformers 1.24.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds Transformers - очередная интерпретация противостояния Злых птичек со Свинами на основе сюжетной линии Transformers. Некое энергетическое вмешательство превращает обычные яйца в помешанных роботов, которые разносят Свинский остров. Чтобы остановить разрушительные действия на помощь спешат Автоптицы: Ред в роли Оптимуса Прайма, Чак в роли Бамблби и т.д. Злые Автоприцы оснащены лазерными пушками, могут трансформироваться в боевые машины, имеют руки и ноги - с таким противником не просто справиться. Но и Яйцеботы - не мальчики для битья. Неожиданно, но для победы над ними птичкам придут на помощь Свинептиконы - былые разногласия забыты, только объединившись можно сохранить общий остров. Но это на первый взгляд, ведь доверять мерзким Свинам нельзя никогда...

Что ж, сражайтесь, добывайте новое оружие, улучшайте своего героя и получайте истинное удовольствие от Angry Birds Transformers.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Transformers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Angry Birds Transformers

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