Программы для Windows » Интернет » IRC, ICQ, Messenger » Telegram 0.5.7.1 для Google Chrome
Telegram для Windows

Telegram 0.5.7.1 для Google Chrome

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Telegram 0.5.7.1 для Google ChromeОписание   Скачать Telegram 0.5.7.1 для Google ChromeСКАЧАТЬ (3,9 Мб) Скриншоты Telegram 0.5.7.1 для Google ChromeСкриншоты (2)   Статистика Telegram 0.5.7.1 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Telegram 0.5.7.1 для Google ChromeОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telegram - расширение-мессенджер для Google Chrome. Позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, различными медиафайлами и документами. Аккаунты пользователей привязываются к номеру телефона путем отправки авторизационного SMS-сообщения. Основан на протоколе MTProto и имеет открытый API.

Особенности Telegram:

  • Вход в аккаунт через SMS.
  • Сохранение истории сообщений.
  • Создание групп контактов.
  • Обеспечивает полную конфиденциальность данных пользователя.
  • Облачная поддержка.
  • Применяются механизмы автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.
  • Поиск сообщений.
  • Настольные уведомления.
Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 024
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - Утилиты к браузерам - Общение в сети
ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

Viber 6.8.5.1318

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

Spark 2.8.3

Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка

Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316

M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS,

MyChat 6.1.0

MyChat - клиент-серверный чат для локальных и глобальных сетей. Его элементарно установить, просто пользоваться, а его возможности вас приятно удивят. Работает через

QIP 2005 Build 8097

QIP - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ

WhatsApp 0.2.5093

WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные

скачать Adguard

Отзывы о программе Telegram

Admin

Отзывов о программе Telegram 0.5.7.1 для Google Chrome пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 