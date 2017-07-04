M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS,

Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

MyChat 6.1.0

MyChat - клиент-серверный чат для локальных и глобальных сетей. Его элементарно установить, просто пользоваться, а его возможности вас приятно удивят. Работает через

QIP 2005 Build 8097

QIP - бесплатный клиент для передачи мгновенных сообщений, который позволяет подключаться к различным общедоступным серверам. Альтернатива всем известной ICQ

WhatsApp 0.2.5093

WhatsApp - десктопная версия популярного мобильного мессенджера. Присутствует полная синхронизация с приложением на мобильном устройстве, поддерживаются системные