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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 FotoSwipe - отличное приложение для быстрого обмена фотографиями или видеороликами как между iOS-устройствами, так и Android-девайсами. Принцип работы FotoSwipe основан на использовании общих беспроводных сетей Wi-Fi или Bluetooth.



Все очень просто: когда Вы захотите передать другу рядом с Вами какой-либо файл, откройте FotoSwipe на обоих устройствах и перетащите фото или видео с одного из них на другое. Если нужно - передавайте сразу несколько файлов, до 10 одновременно. При этом не надо регистрироваться, пользоваться электронной почтой и вообще сторонними продуктами - перебросили и все. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app FotoSwipe для Android