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FotoSwipe для Android

FotoSwipe 3.0.5 для Android

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Описание FotoSwipe 3.0.5 для AndroidОписание   Скачать FotoSwipe 3.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (16,91 Мб) Скриншоты FotoSwipe 3.0.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика FotoSwipe 3.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о FotoSwipe 3.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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FotoSwipe - отличное приложение для быстрого обмена фотографиями или видеороликами как между устройствами под управлением Android, так и iOS-девайсами. Принцип работы программы основан на использовании общих беспроводных сетей Wi-Fi или Bluetooth. Причем для этого не требуется нигде регистрироваться или использовать какие-либо сторонние продукты.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть FotoSwipe на обоих устройствах и пальцем перетащить фото- или видеофайл с одного девайса на другой. При необходимости можно передавать сразу несколько файлов (до 10 одновременно).

Скриншоты FotoSwipe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
 Программа FotoSwipe отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе FotoSwipe

Admin

Отзывов о программе FotoSwipe 3.0.5 для Android пока нет, можете добавить...

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