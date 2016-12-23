FotoSwipe - отличное приложение для быстрого обмена фотографиями или видеороликами как между устройствами под управлением Android, так и iOS-девайсами. Принцип работы программы основан на использовании общих беспроводных сетей Wi-Fi или Bluetooth. Причем для этого не требуется нигде регистрироваться или использовать какие-либо сторонние продукты.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть FotoSwipe на обоих устройствах и пальцем перетащить фото- или видеофайл с одного девайса на другой. При необходимости можно передавать сразу несколько файлов (до 10 одновременно).